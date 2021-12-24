羅志祥花蓮跨年壓軸復出！地方爸媽氣炸　議員酸：王力宏一起來

▲羅志祥擔綱花蓮跨年壓軸惹議，議員狠酸「邀王力宏來更好」。（圖／翻攝自（左）羅志祥微博、（右）李靚蕾IG）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

藝人羅志祥分手後遭前女友周揚青「毀滅性爆料」，形象因此大毀，淡出演藝圈1年多後力拼復出，首站選擇故鄉花蓮，預計將出席花蓮太平洋觀光節跨年演唱會，引發抗議聲浪，不少家長痛批影響青少年價值觀；民進黨議員莊枝財甚至狠酸「乾脆一起邀王力宏來更好」。對此，花蓮縣政府觀光處長張志翔回應，表示自己是以「支持家人」的心情，希望給羅志祥重新出發的機會。

羅志祥與前女友周揚青分手後，遭爆料私生活極度混亂、喜愛多人運動等醜聞，形象因此一落千丈、徹底崩壞；近日羅志祥力拼復出，首站選擇花蓮，預計將在跨年夜擔綱壓軸演唱；但花蓮縣府卻因此頻頻接獲家長抗議電話，指稱羅志祥名聲不好，若讓他登台，恐怕影響青少年價值觀；甚至議員莊枝財也拉出近日婚變事件延燒主角，狠酸「乾脆連王力宏都一起邀來會更好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管民眾抗議聲浪不斷，但花蓮縣府卻以「名單已由廠商決定」為由婉拒換角。國民黨籍議員李秋旺、吳建志也喊話，人非聖賢、孰能無過，認為羅志祥已經付出代價，應該再給他一次機會。花蓮縣政府觀光處長張志翔今也說，自己是以「支持家人」的心情，給在外打拼的子弟最失意時提供支持力量，「基於支持家人、花蓮子弟的想法，希望給羅志祥在花蓮一個重新出發的機會。」

▼張志翔表示，基於支持家人的想法，希望給羅志祥一個重新出發的機會。（圖／花蓮縣府提供）