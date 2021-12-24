瑪莎3惡少遭起訴「反告被打男大生」　宋媽媽怒：這種人可教化？

▲檢方24日偵結，依殺人未遂等罪起訴張敦量等人，宋媽媽回應目前都還可接受，但還是很訝異張敦量竟然告他們傷害。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽、林冠吟／台中報導

台中瑪莎3惡煞僅因和宋姓男大生發生小擦撞，就將人打進加護病房。台中地檢署24日偵結，將張敦量等人依殺人未遂、強制、傷害等罪名起訴。對此，宋媽媽也回應，目前針對檢方起訴還可以接受，只是從檢方的口中得知，張敦量等人還要告他們傷害的消息時，真的非常訝異，更質疑張男等人是否企圖想要營造「互毆」的假象。

張敦量、陳勁豪與李偉霖3人今年11月凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車， 在行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張敦量等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹，即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房，所幸最後康復出院。

▲訊據時，張敦量否認有殺人未遂意圖，強調當下只是「隨便亂打」，但不被檢方採信。（圖／記者白珈陽攝）



訊據時，張敦量還檢方否認有殺人未遂意圖，當下是「隨便亂打」，並沒有別朝宋男的頭部或身體致命處攻擊；而其餘2名同夥，陳男和李男同樣否認犯行，主張並沒有架住宋男，辯稱當時僅是想將張敦量和宋男拉開，更沒有阻止宋男等人報警情事。但台中地檢署勘驗相關證人證據後，不採信張敦量等人的說詞，仍依法將3人起訴。

對此，宋媽媽24日接受媒體訪問時回應，到目前為止都還可以接受，只是當從檢察官口中得知，張敦量等人還要告他們傷害，真的非常訝異，直言「把人打成這樣，命都快沒了，還不放過我們，更對我們提起傷害告訴，是不是要營造『互毆』的假象？」

儘管事件已暫時落幕，宋媽媽仍怒批張敦量「真的很沒誠意」，不但到目前為止完全沒有聯絡，更說「他（指張敦量）的犯後態度在我看來就是沒有悔意，想要置人於死地，到了警局，還在警局嗆聲說，『其他證人如果在外面被他抓到，全部都要抓來打死』這種人還可以教化，真的是太不可思議了。」

而對於其餘兩名共犯，檢方依傷害與強制罪嫌起訴陳勁豪與李偉霖2人，宋媽媽則坦言，檢方確實以較輕的罪名將2人起訴，因為在她看來，陳、李2人都有動手，但不是指打人，「是推人」，因為其中一人有「用手很用力把我兒子的頭往地上摔，出重手的不指張敦量一人」。

被媒體問到是否會擔心判決有變化時，宋媽媽表示這部分確實是她最擔心的部分，一方面擔心證據不足，也很擔心對方律師會以什麼樣的方式來做辯護，畢竟「拖越久對我兒子越不利，他的精神狀況一直都很不好，擔心他會一直鬱鬱寡歡下去」。

宋媽媽最後也指出，絕對無法接受張敦量等人被輕判，因為如果沒有辦法重判張敦量等人，這樣的刑責不足以警惕、約束他的行為，對於其他的社會大眾來說，也是一種危險的存在，同時也希望他們可以繼續被羈押。

至於會不會追究警方的疏失？宋媽媽則回應，「目前追究這些對我兒子沒有太大的幫助，只希望他們可以持續檢討，對受害者可以更加仔細的處理。」