爆乳鋼琴女神「YouTube頻道保住了」！　粉絲激動：世界和平

▲「Pan Piano」頻道功能已恢復正常 。（圖／翻攝自Facebook／小p的音樂工房）



記者施怡妏／綜合報導

台灣最強鋼琴YouTuber「Pan Piano」以火辣身材、不露臉卻又精湛琴藝吸引超過291萬人訂閱，但昨日她在IG表示，近日頻頻收到「侵權警告」，最壞的打算可能是「YouTube將終止我的頻道」，不過她剛剛宣布好消息，「目前頻道功能已恢復正常」。

Pan Piano稍早在個人臉書「小p的音樂工房」PO文，「非常謝謝YouTube官方迅速的處理，目前頻道功能已恢復正常。也非常謝謝大家的支持與建議！小P一直都有關注大家的留言，詳細狀況整理完後會立即通知大家。」

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頻道守住的消息曝光後，許多粉絲在底下留言，「世界恢復和平了」、「世界的善良與正義回來了」、「太棒啦，學鋼琴囉 」、「幸好官方有處理，真的是遲來的正義，預祝妳更多更好的作品」、「這大概是另人難忘的聖誕夜之一了」、「看來2021年到最後還是有些好事發生的」。也有網友擔心頻道再次出現危機，提出建議，「小P是否考慮在P站開一個備份頻道，我是認真建議的」。

▲Pan Piano的造型常讓人大噴鼻血。（圖／翻攝自Facebook／小p的音樂工房）

據了解，小P昨日表示，她的頻道「Pan Piano」自15日起，頻頻收到侵權警告，申訴人是一家越南的J公司（此為代稱），而她的部分影片也被YouTube撤下。起初透過電子郵件聯繫J公司，對方回覆是系統出問題；不過18日時，她的頻道再度收到新的侵權警告，YouTube也下架她的2個影片。對此，J公司要求小P交版權費，否則將收到更多侵權警告。

經調查，小P認為這是詐騙案，原因有三，分別是申訴人和影片原曲的版權人不同、J公司主張的內容和她影片用的曲目不同、她懷疑J公司郵件中的內容。因此，小P最終向YouTube提出異議，怎料還在等待YouTube審核的同時，21、22日又收到J公司、P公司（疑是另個部門）的侵權通知，YouTube也再將她的2部影片刪除，幸好現在問題已經解決了，頻道功能已恢復正常。