默沙東口服藥效力不如預期！法國取消5萬訂單　台灣11月已簽約採購

▲法國宣布，取消向美國藥廠默沙東集團購買抗病毒口服藥的訂單。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）於22日表示，由於美國默沙東的新冠口服藥實驗數據令人失望，法國已經取消了5萬份訂單，並希望能在1月底前收到輝瑞（Pfizer）研發的新冠口服藥。台灣衛福部長陳時中則在11月時透露，已經和默沙東接洽購買並完成簽約。

根據路透社報導，法國曾提前訂購5萬份劑量（doses）默沙東集團（Merck & Co.）研發的COVID-19抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir），現卻成為第一個公開宣布取消訂單的國家。衛生部長維宏指出，最新的研究結果並不理想，而取消訂單預計不會產生任何費用。默沙東集團發言人證實，法國衛生當局本月稍早拒絕核准此藥，因此法國並未依計畫採購。

報導指出，默沙東集團11月底公布的數據顯示，莫納皮拉韋的效果比之前認為的低了許多，在高風險族群的臨床試驗中，住院與死亡機率僅大約降低30％。默沙東表示，將繼續配合歐洲藥品管理局（EMA）審查，目前已和30多國簽訂供應或銷售莫納皮拉韋的合約，並已將產品出貨至12個國家。

▲陳時中11月曾表示已經和默沙東藥廠完成採購簽約。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣方面，衛福部長陳時中11月10日在立法院被問及默沙東新冠口服藥的採購進度時表示，近日已經完成簽約，另外，輝瑞的抗病毒藥物「PF-07321332」（商品名為Paxlovid）也有請藥廠和專家說明，目前看起來研究數據不錯，也會考慮購買。

路透報導指出，儘管新冠疫苗目前仍是各國抗疫的主要武器，但默沙東與輝瑞的口服藥將有望改變遊戲規則，降低那些最容易罹患嚴重疾病者的住院、死亡率。輝瑞研發的Paxlovid藥物在預防高風險患者住院和死亡方面，達到將近90%的有效性。

報導稱，法國已轉而採購輝瑞的Paxlovid，但未提及購買劑量，維宏透露，法國準備在1月底前取得輝瑞口服藥，不過目前尚未決定輝瑞藥物是否能作為非處方籤藥物，允許民眾在藥局開架通路購買。另外，義大利11月中旬曾表示，已購買輝瑞與默沙東各5萬次療程的口服藥，預計1月底可以上市。德國也於22日向路透社表示，德國已確認購買默沙東藥物，並正在與輝瑞進行接洽。

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