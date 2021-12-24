撒古流疑涉性侵！爆假借「國家任務」施壓⋯北美館聲明鄭重澄清

▲藝術家撒古流･巴瓦瓦隆被爆性侵疑雲。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）



記者林育綾／台北報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵案，引起軒然大波，台北市議員黃郁芬今（24）日協同受害者的律師，召開記者會公佈錄音檔，揭開撒古流及其親友假借北美館名義，表示這是「國家委託的任務」向受害者施壓、要求和解與噤聲。而北美館今日上午也發表聲明，鄭重澄清「絕無施壓等情事」。

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▲北美館澄清聲明。（圖／翻攝自北美館網頁）

北美館聲明如下：

威尼斯雙年展台灣館參展藝術家事件，北美館鄭重澄清絕無施壓等情事

關於「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館參展藝術家事件，本館在接獲相關訊息後，立即要求藝術家撒古流針對事件始末對外提出說明，亦於12月20日發佈暫緩台灣館展務之聲明。本館另已同步成立專案諮詢委員會，由台灣館藝術家提名委員代表、性平專家、律師與館方代表，共同商議後續事宜。



本案已由屏東地方檢察署主動偵辦中，本館將配合偵查程序處理相關事宜，以維護國際外交形象及各項權益。



本館鄭重聲明絕無對網路所傳聞的當事人施壓之情事，後續將交由委任律師蒐集相關事證並保留法律追訴權，特此鄭重澄清。



臺北市立美術館 謹啟

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