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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

撒古流疑涉性侵　揭北美館扯「國家任務」施壓被害人和解錄音檔曝

記者陳家祥／台北報導

國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）疑涉性侵案，引起軒然大波，也讓其身為北美館「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館代表的身分備受質疑。台北市議員黃郁芬24日協同受害者的律師，召開記者會公佈錄音檔，證實在事發後，撒古流及其親友仍假借北美館名義，向受害者施壓、要求和解與噤聲。

▲▼曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆爆性侵疑雲。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

▲曾獲第20屆國家文藝獎的撒古流･巴瓦瓦隆爆性侵疑雲。（圖／取自國家文化藝術基金會官網）

受害者委任律師黃昱中說，年僅19歲的受害者C女遭撒古流性侵得逞後，隨即有多人在不盡然清楚事件始末的情況下，私下撮和雙方和解。起初C女只有簡單訴求、亦取得撒古流的認錯自白書，但撒古流始終迴避；後因C女發現撒古流為性暴力慣犯、更不願對公眾坦承犯行，在C女同意下，才由郭姓藝術家友人書寫「小鎮故事」一文張貼於社群媒體。

但在新聞消息曝光後，撒古流與其親友卻多方施壓，不但在未經C女同意下，對外發布雙方已經和解的說明，更通過各種私下管道，強行要求未成年的C女務必簽署所謂的「和解書」。

律師於現場播放12月18日，由撒古流同居人「亞粟」打電話給C女要求和解的內容。對話中，C女強調撒古流是累犯、除非對外坦承一切犯行否則無法原諒，亞粟同意撒古流是累犯，只是依然以軟硬兼施的方式要求C女簽名和解。

亞粟多次提到背後是北美館施壓，表示這是「國家委託的任務」，也強調來自館方的壓力很大，他們快承受不住，要求C女盡快簽名和解；亞粟更多次以低姿態表示，一家已經沒飯吃，雖然撒古流是累犯，但已經受到處罰，懇請C女給他們一條路走。

律師表示，亞粟說的「處罰」除了是指藝術圈知道消息整個炸開，也指向北美館恐有撤銷代表權一事，但實際上當時北美館尚未做出或發布相關消息、且迄今亦未撤銷，恐有欺瞞當事者之嫌；再者，據北美館資料指出，威尼斯雙年展之總預算高達3350萬，撒古流更享有多個計劃的資源挹注、享有驚人的國家資源，更是台灣藝文界在國際社會的「代表」，不懂何來「沒飯吃」之說。

律師表示，若亞粟發言為真，北美館恐怕與撒古流沆瀣一氣，與壓迫性侵加害者組成共犯結構；若亞粟所言為虛，北美館亦應該主動查明，撒古流是否有在外假借北美館名譽，施壓性侵事件受害者的情事，以維北美館聲譽。

黃郁芬表示，作為台灣藝術領域之標竿與代表、以及推舉撒古流參與威尼斯雙年展之主辦單位，北美館不應置身事外、被動等待調查結果，更不應以「政治歸政治、藝術歸藝術」的態度面對性侵爭議，棄守公共藝術價值。黃郁芬與律師共同呼籲，北美館應正面回應、並盡速解除與撒古流在威尼斯雙年展的合作計畫，以展現對性暴力零容忍的態度。

以下為Ｃ女與撒古流同居人亞粟通話逐字內容

通話時間12月18日 19:30（左右）

Ｃ：我…我就是我有看到你們的那個…什麼書，那個什麼書？陳…就是聲明書還是什麼的

粟：對對對…那個是館方必須要處理的這件事情，那因為有這些訊息…那比較要求我們要做這件事情，但這個聲明書只是放在館方，它會決定時要不要去使用…這件事情，但我有跟館方說就是要取得妳的同意，這件事情非常重要。

＊＊＊

粟：那因為我覺得大哥已經受到處罰了，已經大家都知道的事情了。在現在我不知道妳的心是…是…妳要朝另一個方式…

Ｃ：我沒有要管藝術圈它們要怎麼樣發展，但是我會..我也會清楚說明這些東西是怎麼樣，就是進展還是什麼的，但是我沒有要再參與說怎麼樣，我只要讓藝術圈知道事實後，讓他們自己去處理這樣而已。

粟：可是現在是，因為這個藝術圈也沒辦法知道…就是全部爆炸，然後所有的狀態，我們也等著怎麼去被裁示這個事情嘛…

＊＊＊

Ｃ：他是一個累犯的時候，我就不知道要怎麼去面對這個人，我會不知道怎麼去原諒，和諒解他這樣的行為還是什麼，我是覺得說他就是要必須去承擔他自己犯的錯
粟：恩
Ｃ：對啊
粟：恩，了解。那妳覺得聲明書裡面要有一個道歉的這個文字嗎？
Ｃ：妳說道歉…
粟：對對
Ｃ：就是我覺得他需要清楚陳述說他真實犯過這件事情，然後做一道歉之類的。因為我那時候…恩…那時候我跟他要那個什麼，自白書，他也沒有，他就說他一定會交，但是他最後也是...沒有..沒有一個消息，這樣。

＊＊＊

粟：或許妳最討厭的人，他是我們家庭的靠山，但是我也是要找另一條路去維持這個生活，因為這些輿論、正義，出了輿論之後，每天日常的生活，像妳一樣我能感受。但是，其實很多次我都想要打電話，但是我知道我不能打..
Ｃ：恩
粟：也不可以打。但是我這次是被北美館逼到一個狀態。

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