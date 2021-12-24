小豬香山交流道前到處亂竄！疑從車上掉落　「圍捕落網」隔天亡

▲員警與動保人員在交流道圍捕亂竄小豬，花了1個多小時才抓到這隻豬。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局19日下午3時許接獲民眾報案稱，竹南鎮公義路與國3香山交流道路口附近有小豬出沒，十分危險；立即出動3名員警並與苗栗縣動物保護防疫所人員合力「圍捕」，費了1小時，終於將小豬「逮捕」，由動保所人員帶回。

經警方研判，這隻小黑豬可能是從載運車輛上掉下或附近飼養戶脫逃，因深怕小豬亂竄釀成交通事故，影響用路人安全，員警試圖圍捕小豬，起先將小豬困進道路分隔島中植栽內，再上前徒手逮豬，未料小豬左閃右避迅速遁逃，最後跑到交流道旁下坡草叢處。

警方表示，員警一旁守候並等動物保護防疫所人員到場後，持捕狗網要捕捉小豬，這隻聰明的小豬竟多次突破重圍脫逃，員警也持捕獸繩以分散合擊戰術，加入展開圍捕，與小豬纏鬥1個小時多後，陳員伺機靠近小豬，拿起捕獸繩，以迅雷不及掩耳的速度，套住小豬身體，成功將其壓制逮捕，另類「圍捕」奏效，小豬交由動物保護防疫所人員帶回。

員警說，幸好在下班車潮來臨前，員警們就抓到小豬，未發生危害，大家都鬆一口氣。雖調閱監視器，仍無法判定小豬是從載運途中逃脫或是飼養戶走失，倘若小豬是被載運過程中掉落，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

不過，小豬被送往防疫所後，疑似從車上摔落地面導致內傷無法進食，第二天下午就不幸身亡，目前已經火化升天了。

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