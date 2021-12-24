傳朱立倫考慮選高雄市長　他提6點分析：帶著國民黨墜政治深淵

▲傳出國民黨黨主席朱立倫，考慮參選高雄市長。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨在四大公投慘敗後，黨內傳出主席朱立倫不排除親征高雄市長選舉，重振士氣。台灣基進新聞部副主任陳子瑜認為，若屬實，從6項因素來看，朱立倫將會帶著國民黨墜入政治深淵；台灣基進三民區市議員參選人張博洋則提出4點質疑，對於趙少康說「高雄人逼全台吃萊豬」是否要幫高雄人討公道？

朱立倫傳出考慮參選高雄市長，希望能在四大公投慘敗後，用實際行動突圍公投之困，重振黨內士氣。不過，陳子瑜斷言，朱立倫若來選高雄，此舉不但會讓國民黨在2022年地方選舉繼續大敗，朱立倫自己的政治生命也會墜入深淵。

▲台灣基進左營楠梓區市議員參選人陳子瑜。（圖／記者賴文萱翻攝）

他分析，經過韓國瑜事件，高雄市民非常痛恨沒有「在地忠誠」的政治人物；朱立倫當新北市長時反對核四，當國民黨主席時力推重啟核四，毫無對於地方的政治忠誠。

且在四大公投案後，戰鬥藍趙少康一席「高雄人逼全台吃萊豬」的言論，除了激怒高雄人之外，朱立倫作為黨主席，沒有任何制止或譴責趙少康的意思，形同不沾鍋的默認，也被視為趙少康同路人。

另外，中二補選還在進行，此刻傳出朱立倫有意佈局高雄，顯然會引來「不務正業」的質疑，一旦補選國民黨失利，朱立倫就會罪加一等，還沒正式宣布參選高雄，就先蒙上一朵烏雲。

陳子瑜認為，朱立倫原先的「理性」人設和高雄市長陳其邁高度重疊，但陳其邁一年多任期已成功推動台積電、英特格、默克、三井集團等國際大廠投資，有實質的政績；反觀朱立倫，就任公職時留給選民的印象是「棒球場蓋錯邊」、「剪綵王」，相比之下顯然遜色不少。

▲陳子瑜斷言，朱立倫若來選高雄，會讓他自己的政治生命墜入深淵。（圖／記者屠惠剛攝）

而朱立倫現在的「民粹」人設，走深藍意識形態，對於目前只想要全力推動市政、衝刺經濟的高雄市民來說，要看政治鬧劇，鎖定前市長韓國瑜就可以了，不需要朱立倫自己在高雄演一齣，浪費大家時間。

陳子瑜最後表示，高雄人欣賞的是「一生懸命」、「大格局敢說話」的政治人物，號稱「政壇精算師」、「換柱推手」的朱立倫，根本不是高雄人的菜。

台灣基進三民區市議員參選人張博洋也提出四點質疑，核四倫當上市長後會主張把核四蓋在高雄嗎？中國倫當上市長後，會有樣學樣在這邊推動高雄跟中國城市的統戰論壇嗎？

針對趙少康說「高雄人逼全台吃萊豬」，朱立倫是否要幫高雄人討公道？以及身為親美政黨，有沒有要幫美國平反萊豬之冤？張博洋說，正常倫號稱正常，卻反常的力挺顏家，是否可以告訴高雄人，本身對於黑金政治的立場與主張。