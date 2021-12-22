劉康彥轟朱立倫：你是全天下最沒資格提「量身定做」的人

▲劉康彥呼籲，期盼各界能用更高格局看待大新竹合併升格之事。（圖／翻攝劉康彥臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

民進黨擬修改《地方制度法》，若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格。對此，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，大新竹升格，國民黨主席朱立倫說不應量身定做，「很遺憾，一個曾經擔任過直轄市長和行政院副院長的人，竟然格局如此狹隘。」

劉康彥21日在臉書說，何況，論「量身定做」，朱立倫怎麼能忘記當年馬英九和金溥聰，硬是在台北縣長「投票前半年」推動改制，更不惜選前換掉積極爭取連任的周錫瑋，由他取而代之，參選首屆新北市長的這段精彩歷史，「要提量身定做，朱立倫是全天下最沒有資格的人。」

劉康彥指出，再者，新竹縣市合併升格不是今年才有的議題，很多科技大廠的老闆早就殷切期盼縣市事權統一；一個科學園區分屬新竹縣市，環保、消防、都市計畫管轄都不同，行政效率落後，對業者來說都是無形的成本。

▼劉康彥表示，「要提量身定做，朱立倫是全天下最沒有資格的人。」（圖／記者屠惠剛攝）

劉康彥表示，後疫情時代，也是全球供應鏈重組的時代，竹科做為台灣半導體產業的重鎮，大新竹合併升格將產生一座「國際戰略城市」，必然有助於國家半導體產業的長遠發展。

劉康彥強調，新竹縣市合併升格是為了治理效能的提升，因應國際形勢的急速變化而有其急迫性，縣市平權當然重要，「但在縣市平權的改革完成之前，請不要拖住我們的升級升格。」

劉康彥認為，對新竹人來說，現在更是家鄉脫胎換骨的超級關鍵時刻，大多數政治人物都曉得困擾新竹縣市民相當久的交通、水資源、垃圾處理等問題，但大家不太願意正面碰觸，因為一提出來，就攸關下一步政治生涯發展。

劉康彥呼籲，期盼各界能用更高格局看待大新竹合併升格之事，至於選舉的事，他相信人民自有決定，尤其新竹人對首長的標準是非常高的，身為政治人物，應該是要回過頭問問自己，能不能提出像樣的人選，而不是百般阻擋拖延升格。