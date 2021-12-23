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又被逆轉！林榮錦無罪判決遭撤銷　聲明：尊重但遺憾

▲晟德,順藥,永昕,順藥總經理林榮錦,許瑞寶。（圖／記者姚惠茹攝）

▲林榮錦對最高法院的判決，聲明尊重但遺憾。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報

晟德集團董事長林榮錦遭前東家、生技廠東洋控告背信案，一審林榮錦遭重判10年，二審逆轉改判無罪。案經上訴，最高法院23日撤銷林榮錦的無罪判決。林榮錦隨後發表聲明，強調尊重但遺憾。他認為，最高法院「未能詳細審酌生技產業的藥品研發，牽涉專業且高度分工所致。」

以下是林榮錦對最高法院2021.12.23判決結果的聲明：

一、關於最高法院今日將全案發回台灣高等法院更審，本人尊重但相當遺憾！先前台灣高等法院法官全盤瞭解生技產業的特性，審慎分析後才作出無罪判決，這次意外遭到發回，諒係因為未能詳細審酌生技產業的藥品研發，牽涉專業且高度分工所致。我一直認為台灣生技產業未來的發展，一定要與世界先進國家合作，並且共享利益、分散風險，我的初衷迄今沒有改變，我也將持續努力尋求爭取理解，並保障自身法律權益。

二、本人在任職於東洋十餘年的時間，並沒有做過任何傷害東洋的違法行為，一直秉持初衷，將從瀕臨破產的東洋，打造成台灣有目共睹的生技製藥公司。生技產業更是我投入一生的摯愛，在全球疫情嚴厲的考驗下，台灣再次讓全世界看到我們的醫療軟實力以及生醫產業的無窮潛力，也正是台灣的生技醫藥公司高速轉動、積極引進國際資源，尋求在國際立足的絕佳機會，期盼未來能攜手合作打進世界盃，而不是僅在島內短視內鬥。我絕不會倒下，我會繼續努力向法院證明我原本就應該有的清白！

三、最高法院發回說，發回的關鍵在於獲得產品授權的Inopha AG公司是否具備履約能力，及授權契約是否需經東洋董事會決議、東洋是否因此受有損害，以上疑點仍有待釐清。
但是，林榮錦的律師團表示，東洋公司在2008年、2009年合約簽訂時，根本沒有「製劑配方」可以「授權」。這其中，有的品項還在開發起始階段，連製劑配方的階段都還達不到，遑論「授權」！有的品項連劑型、材料都還沒確認，怎麼「授權」？更何況，有些品項根本沒有具體研發成果，甚至未曾開發。縱使曾嘗試進行開發，都沒有依照歐美法規標準進行，也屬無效而沒有意義，請問，怎麼授權？更不要說，這些初始的研發成果都還沒有進到人體臨床試驗階段，沒有人知道究竟是「毒」還是「藥」，因此不只技術市場價值甚低，東洋更不用負擔後續高額臨床試驗成本，東洋公司當時初始的研發結果，根本沒有拿簽約金、里程碑金的市場價值。林榮錦哪來背信、非常規交易！更何況，本件東洋公司是以取得(1)全球製造利益、(2)權利金、(3)亞洲區域市場的收益等有利條件全部歸東洋公司享有而作為對價，哪來背信！本案相關合約都對東洋公司有利，且未造成任何損害，所有的合約架構均有利於東洋公司，且條件合於生技醫藥產業常規。林榮錦不僅從來沒有指示相關合約不要送董事會決議，2014年林榮錦離開東洋公司之前，也沒有任何人提議將相關合約該送董事會討論或追認。東洋公司用一張A4紙，隨意列了幾個品項，後面再任意加上無法驗證的所謂損害金額，誤導法院莫此為甚！

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