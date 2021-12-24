華為首款鴻蒙SUV發表　「AITO問界M5」基本款109萬元

▲AITO問界M5。（圖／翻攝快科技）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為12月23日正式發表了首款搭載鴻蒙系統的汽車，與小康集團旗下賽利斯公司合作推出的電動SUV「AITO問界M5」。計算補貼之後，該車基本款售價為25萬元（約109萬元新台幣）、旗艦款售價為32萬元（約140萬元新台幣）。

華為常務董事、消費者業務CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示，AITO問界M5採用全鋁合金底盤，搭載前雙叉臂及後多連桿獨立懸架，減輕車身重量的同時又很好兼顧運動性能和舒適性，「這車是百萬豪車的底盤。」

▼華為常務董事、消費者業務CEO余承東。（圖／翻攝快科技）



根據《澎湃新聞》報導，AITO問界M5搭載HUAWEI DriveONE純電驅增程平台，配合智能四驅電動系統以及精準油冷技術，四驅旗艦版可實現百公里加速4.4秒，0-50公里加速1.9秒，擁有媲美豪華車型的極致性能。滿油滿電情況下車輛可實現CLTC工況續航1242公里。快充45分鐘可使電量從20%到80%，慢充5小時可使電量從20%到80%。

此外，AITO問界M5首次搭載全新的HarmonyOS智能座艙。基於HarmonyOS分佈式的特點，智能座艙打破了不同設備之間的信息鴻溝，讓車輛與人、手機、智能家居、智能手錶等進行無縫流轉。

作為首款鴻蒙汽車，此番定價被外界稱為比較「務實」，計算補貼後，AITO問界M5後驅標準版預售價為25萬元，四驅性能版預售價為28萬元，四驅旗艦版預售價為32萬元。

余承東強調，明年2月底將向用戶交車，「已經連續三年，美國多輪制裁讓我們體會到最漫長的寒冬，應該沒有一個冬天會持續三年，對吧？我們最困難的時期仍然度過來了，冬天已經來了，春天不會太遠。越過冬天就是春暖花開。」