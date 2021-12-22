華為推「星閃技術」力抗歐美藍牙　重新定義車載無線短距通訊

▲華為電動車。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為21日公佈新一代「星閃技術」，重新定義車載無線短距通訊，以滿足智能汽車、智能終端、智能製造、智能家居對短距無線連接的需求，被認為將抗衡歐美主導的藍牙及WiFi技術。

據《IT之家》報導，「2021 華為智能汽車解決方案生態論壇」21日上午舉辦，星閃聯盟副理事長、華為 Fellow、華為智能汽車解決方案 BU 政策與標準專利部部長萬蕾，介紹了新一代無線短距通訊技術「星閃」。

萬蕾稱，車載通訊無線化大勢所趨，「星閃技術」在低時延、高可靠、精同步、多併發等維度全面超越；星閃聯盟致力於聯合產業夥伴推動跨行業統一標準，促進技術創新，共建產業生態。

「星閃技術」號稱重新定義車載無線短距通訊，與傳統汽車相比，車輛的線束繁多複雜，使得車輛的線路複雜，維修和升級更換不便。而星閃技術，相較於藍牙和 WiFi 無線連接方面，具有超低時延、超高可靠、精准同步等優勢。

對於車輛而言，一些涉及行駛和安全方面的信號傳輸，對傳輸要求的最高優先級為可靠、實時，傳統線束具有無可比擬的優勢。而諸如音響信號傳輸、車機和移動設備無線投屏、車外多攝像頭畫面傳輸、無線 BMS 電池管理系統等，使用無線傳輸具有更大的優勢。

星閃技術在智能汽車領域的 TOP 應用包括：沈浸式車載聲場 & 降噪、360 全景環視、無線交互投屏、無線 BMS（電池管理系統）、車內無線氛圍燈。

據介紹，星閃聯盟將於 2021 年底推出標準星閃 1.0，2022 年 H1 推出測試儀表，2022 年 H2 推出芯片，2023 年推出終端。

報導指出，星閃聯盟（(SparkLink Alliance) 於 2020 年 9 月 22 日正式成立，聯盟定位：推動新無線短距通訊技術創新和產業生態，承載智能汽車、智能家居、智能終湍和智能製造等場景應用，並最終推動標準和產業的國際化。

目前，「星閃聯盟」的成員單位已超過 140 家，包括中汽中心、長安汽車、長城、吉利、上汽集團、東風等車企，覆蓋產業鏈上下游。