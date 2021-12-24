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王惠美執政記者會拚連任　民團怒批：執政3年施政滿意度倒數第3

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美24日舉辦「就職三周年記者會」，希望藉此爭取連任機會，不過卻有民間團此與多位縣議員，以「彰化人民火大聯盟」身分前來記者會所在的演藝廳廣場進行抗議，怒指王惠美執政3年來，彰化縣施政滿意度在非六都排名內倒數第3，王惠美不但競選政見跳票，還讓彰化縣各項福利與建設嚴重倒退，王惠美執政三年來的縣政發展成果，只能用一個「慘」字形容。

▲▼彰化縣長王惠美辦執政3周年記者會拚連任，民團外頭抗議，主張王執政3年來，縣政福利與建設嚴重倒退。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美辦執政3周年記者會拚連任，民團外頭抗議，主張王執政3年來，縣政福利與建設嚴重倒退。（圖／記者唐詠絮攝）

距離下屆縣市長選舉投票僅剩不到一年時間，彰化縣長王惠美24日舉辦「就職三周年記者會」，發表相關縣政政績，希望能以此爭取連任。不過彰化多位縣議員與民間地方團體，卻在王惠美舉辦記者會的演藝廳廣場外，聯合抗議，怒批王惠美執政3年來，施政滿意度排名居非六都「倒數第三」，其相關縣政福利與建設更是嚴重倒退，如極具代表性彰化大佛工程明年2月確定無法完工。

而縣府為避免進一步衝突，也派出150名警力在外頭築成人牆，維持現場秩序，但由於集會活動未經申請，警方3次舉牌警告民團地方團體。

「要健康婆婆媽媽團」彰化團團長顏淑女怒批，明年即將迎接彰化縣建縣300周年，但王惠卻連彰化地標大佛的工程地辦不好；而曾一度被列為全台10大旅遊景點冠軍的「花壇台灣民俗村」，在今年年初遭地主無預警拆除後，竟淪為「產業園區」，王惠美將台灣民俗村改為產業園區，根本就是為財團量身訂做、變更地目，讓花壇鄉的民眾都被蒙在鼓裡，如此「黑箱作業」，認為王惠美身為縣長實在應該跟125萬縣民道歉。

▲▼彰化縣長王惠美辦執政3周年記者會拚連任，民團外頭抗議，主張王執政3年來，縣政福利與建設嚴重倒退。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣長王惠美辦執政3周年記者會拚連任，民團外頭抗議，縣府派150名警力築成人牆避免進一步衝突。（圖／記者唐詠絮攝）

對此，彰化縣環保聯盟理事張淑芬指出，王惠美上任後，將台灣民俗村內的山坡地保育區改為「城鄉發展區」，讓在地農民憂心忡忡，一旦這片土地變成工廠，灌溉用水、民生使用的地下水都可能遭到污染。張淑芬也直言，中科二林園區還有大筆工業土地沒有廠商進駐，王惠美縣長為什麼要容許財團打這片山坡地的主意？

彰化縣議員李成濟則怒批，王惠美主政彰化縣三年來，重大工程進度緩慢、行政效率低落，前任縣長好不容易爭取到的台灣燈會，卻拱手讓給台中市舉辦，結果台中燈會吸引了上千萬人次，彰化卻失去行銷觀光的大好機會。

田尾鄉民代表陳孟杰等也有話說，他們指出，彰化縣政府延宕多年的「田尾城鎮之星—怡心園」工程，把原先田尾公路花園的地標怡心園牌樓剷除後，工程期卻是一延再延，如今已超過2年，縣府更還直接與廠商解約，如今解約又重新招標，陷入不知何時完工的窘境，原讓田尾人滿心期待的地標建設，卻淪為彰化史上最大的「爛尾樓」，讓田尾觀光發展造成極大的打擊。

民團透露，如今​新竹縣市已要合併升格，身為全國第一大縣的彰化縣，縣政政績卻「乏善可陳」，如今王惠美大動作舉辦就任三週年的記者會，怒批「縣長心中只有『我』，縣民肚裡滿腹火」。

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