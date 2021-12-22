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發動機線條戴上身！　星宇航空再推潮流感「機身系列」口罩

▲星宇航空醫療用口罩。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出新款口罩，圖案靈感取自於民航機發動機。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

疫情下航空業也主打口罩商機，星宇航空繼今年推出空服員、機師制服口罩後，今天（12/22）再與醫療口罩品牌推出「機身系列」口罩，口罩圖案擷取機身安全標誌和發動機線條，共計推出三款式設計，即日起上架販售。

星宇航空推出「機身系列」口罩，除了展現機身細節也盼傳達飛安準則，機身系列共計三種款式，「緊急出口EMERGENCY EXIT款」取自於艙門上顯眼的紅色EXIT，指示航機緊急狀況發生時的疏散通道；「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」採用救援人員可從外部切開機身處標示；「發動機ENGINE款」則呈現航機心臟，展現發動機尖端處的白色螺旋線。

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星宇航空說明，口罩已成為現今的生活必備品，繼今年中推出的制服主題JX STYLE口罩，本次設計將飛機元素帶入日常，希望傳達星宇航空對飛安的重視。機身系列口罩採用四鋼印口罩，具備MD及Made in Taiwan雙鋼印，並通過國家檢驗標準認證。

星宇航空說，機身系列口罩每盒售價299元，內含三款、每款各五片，即日起於小三美日、博客來及康是美官方網站同步發售，12月25日起也可至全台7-ELEVEN具有販賣業藥商執照的門市購買。

▲星宇航空醫療用口罩。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空機身系列口罩共計三個款式。（圖／星宇航空提供）
 

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