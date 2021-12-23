球迷要搶收！賣場獨賣限量「NBA口罩」　人氣「8球隊」一次擁有

▲量販店買得到NBA球隊口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

球迷們衝了！看準「NBA聖誕大戰」即將開打，就有量販店獨家推出8支球隊限定口罩，無論是湖人、勇士、公牛等通通有，且每支球隊都有2款圖案，即日起於9店陸續開賣，數量有限，售完為止。另，星宇航空也宣布推出最新「機身系列」口罩，3款式飛機迷要把握。

▲每支球隊都有2種口罩款式。

愛買宣布獨家販售「美國職籃NBA授權口罩」，特意精選8支熱門球隊，包括湖人、勇士、太陽、公鹿、賽爾提克、爵士、76人及公牛打造專屬口罩，是採醫療級QMS許可製作的三層式拋棄口罩，每包10入，而每支球隊款口罩各有2種圖案各5入，即日起於忠孝店、景美店、永和店、南雅店、桃園店、新竹店、巨城店、台中水湳店和花蓮店限量販售，球迷們把握機會衝買，好戴上口罩為球隊應援。

▲星宇航空最新口罩開賣。

另，近日星宇航空也強勢推出「機身系列」口罩，一共有三款式選擇，包括「緊急出口EMERGENCY EXIT款」、「緊急砍破點CUT HERE IN EMERGENCY款」及「發動機ENGINE款」，這次特意將飛機元素帶入日常口罩，即日起於小三美日、博客來及康是美官網正式開賣，12月25日起全台7-11具有販賣業藥商執照之門市也買得到。

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