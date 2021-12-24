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社會 社會焦點 保障人權

女子睡在自家騎樓下　慘遭恐怖水電工「路過性侵」

▲▼騎樓。（圖／記者許力方攝）

▲水電工騎腳踏車路過，見女子獨自睡在騎樓下，竟生非分之想...（示意圖／資料照，與本文當事人無關）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹縣一名王姓水電工去年11月酒後騎腳踏車，行經湖口鄉中山路某處，發現一名女子在自家騎樓下睡覺，竟摀住對方嘴巴，以施暴方式性侵得逞。新竹地院審理後，認定王男行為惡劣，對社會治安危害甚鉅，不宜輕縱，因此依強制性交罪判刑3年4個月。

根據判決書，王男去年11月5日深夜10點多，酒後騎車經過被害人住處，發現女子獨自一人在騎樓睡覺，認有機可乘，先藉故上前與女子攀談後，隨後竟以身體壓制，意圖不軌。女子受驚大叫，王男竟出手痛毆被害者臉部，以左手摀住女方嘴巴、右手褪去褲子，並以手指性侵得逞。

事後，陳女逃離自家，到附近便利商店求救，並報警處理。警方獲報後，立刻調閱附近監視器，發現王男涉嫌重大，隨後將人逮捕到案，訊後移送新竹地檢署，依妨害性自主起訴。

新竹地院認為，王男與被害女子素不相識，僅因酒後衝動，即以強暴方式性侵被害人，所為至為惡劣，對於社會治安危害甚鉅，不宜輕縱，惟念其犯後始終坦承犯行，兼衡被告之犯罪手段、品性，僅國中畢業，羈押前擔任水電工、月收入新臺幣2、3萬元且須扶養母親等一切情狀，本月16日依強制性交罪判處3年4個月，全案仍可上訴。

 

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