11種醬汁可選擇！美網紅DJ Khaled新創辣雞翅登台　外送自取都可以

▲美國最hot的炸雞品牌「ANOTHER WING」將由Just Kitchen引進台灣。（圖／Just Kitchen提供）



記者黃士原／台北報導

ANOTHER WING是由美國知名饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）與新創公司 Reef Technology Inc.聯手創建的餐飲品牌，以雲端廚房為原型、提供外送和自取服務，今年11月11日才正式上市，現在這個美國最hot的炸雞品牌「ANOTHER WING」將由Just Kitchen引進台灣。

ANOTHER WING同步在三大洲（美洲、歐洲、亞洲）、五個國家（美國、英國、加拿大、法國和阿拉伯聯合大公國）佈點，堪稱最偉大、最有企圖心的雲端廚房發展計畫，目前全球共有超過150個廚房加入營運，數量持續增加中，台灣則是亞太地區首賣的國家。

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▲30支翅與格子薯條搭配組成的豐盛套餐。（圖／Just Kitchen提供）

ANOTHER WING菜單上除了帶骨雞翅，還還有去骨雞翅，讓嫌吐骨頭麻煩的雞翅控從此可以大快朵頤，單點雞翅6支起，也有30支翅與格子薯條搭配組成的豐盛套餐。而ANOTHER WING炸雞醬汁選項多達11種口味，無辣不歡的朋友可試試層次豐富的美式辣醬和水牛城辣醬，愛吃辣卻不耐辣的人適合是拉差甜辣醬、韓式炸雞醬與BBQ醬。藍起司、田園醬和蜂蜜芥末則完全不辣、老少咸宜。

▲韓國超夯泰式西拉差炸雞登台了。（圖／NENE CHICKEN提供）

另外，NENE CHICKEN將掀起韓國開箱吃播潮的「泰式西拉差炸雞」搬來台灣了，這次特意選用泰式口味搶攻炸雞控的胃，西拉差醬為泰國當地獨特沾醬，是東南亞料理中不可或缺的調味料之一，這次將甜辣西拉差醬拌入香甜美乃滋，搭配酥脆大塊韓式炸雞，每份炸雞都會附上一包泰式西拉差醬，想要沾著吃、淋著吃通通沒問題，而每份泰式西拉差炸雞還都會附上酥脆薯塊，一份雙享受，12月1日起正式開吃，全門市限量只有9696份。