民進黨妥協總預算退回委員會　管碧玲：給國民黨一週「補修學分」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者陶本和攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立院黨團日前將明年度總預算案逕付二讀，引起在野黨不滿，立法院長游錫堃23日召集黨團協商達成共識，民進黨妥協並表示明（24日）院會將提出復議讓預算回歸委員會審查。民進黨立委管碧玲表示，民進黨願意將下週委員會全部讓給國民黨「補修學分」，把拒審的總預算補審完畢。她也批評「執政難為，國民黨高興就好」。

今日稍早管碧玲在臉書批評「反對總預算逕付二讀」等於「支持總預算未審先用」，分析民進黨團將總預算逕付二讀的原因，要大家一起來看看國民黨會選擇走哪一條路，直指問題之所在，就是國民黨的召委，在委員會故意不審預算，部會的預算排審了，列席人員擠得水泄不通，結果「詢答不處理」，就是委員會現場，每個立委質詢結束，本應該開始逐目逐項討論審查時，國民黨的召委就宣布「散會」，所以國民黨「就是拒審、拒審、拒審」。

下午協商後，管碧玲再度發文表示，民進黨妥協了，我們願意把下週委員會全部讓國民黨「補修學分」，讓給國民黨召委使用，讓他們把拒審的總預算補審完畢，讓總預算可以送出委員會。

管碧玲強調，民進黨妥協的結果，中央政府總預算「未審先用」可望縮短為一個月，讓政府一月份就應該發放的新增項目經費，欠人民一個月再補發。但她也質疑，「國民黨這樣亂，意義何在？」，無奈大嘆「執政難為，國民黨高興就好」。