2022總統府元旦升旗節目看這裡！　陳時中率醫護領唱國歌

▲總統府發言人Kolas Yotaka。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka 23日下午召開記者會，宣布2022年元旦總統府升旗典禮，主題為「堅韌台灣，立足世界 World as One」，由台灣醫護五大公會組成「中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會」共同舉辦。活動當天，邀請台語搖滾樂團「拍謝少年」外，國歌領唱則由衛福部長陳時中與代表性醫護人員擔當。

中華民國111年元旦總統府升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為企劃主軸，規劃「向醫護致敬演唱會」活動；而本次主視覺，很罕見以「動漫風格」設計來呈現，由知名插畫師鍾逸婷透過純愛日萌文化的風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻，卻又開朗陽光的視覺形象，呈現進入後疫情時代的台灣人，仍保有生活熱情及勇敢追夢的精神。

鍾逸婷在設計上，用高聳屹立的羅馬柱與嵌入的寶石，象徵醫護人員用堅韌之心搭起守護人民的殿堂，而這群人間天使所保護的人民，得以充滿勇氣，無謂的編織多元創意的台灣故事。

▼2022總統府元旦升旗典禮，主視覺設計師鍾逸婷。（圖／記者陶本和攝）



另外，在「向醫護致敬演唱會」上，邀請一群熱血的急診醫師組成的搖滾樂團「重症搖滾」，他們將防疫期間觀察到的現象，以及對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》，要在升旗典禮當天完整獻唱。

至於演唱會的壓軸，則由五大醫事公會的百人大合唱，要展現醫護堅定團結的意念，挑選抗疫曲目《幸福台灣子》及《明天會更好》；最後，國歌領唱部分，則由衛福部長陳時中，以及具有代表性的醫護人員來帶領。

▲▼2022年總統府元旦升旗典禮，表演節目流程與國歌領唱代表。（圖／總統府提供）

▼2022總統府元旦升旗交通管制。（圖／總統府提供）