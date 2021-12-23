疫苗預約平臺暫退場！陳時中：先回歸醫療院所打「等量大再重啟」

▲1922疫苗預約平台。（圖／翻攝自疫苗預約平台）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗平台第18期接種到昨天截止，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日宣布，疫苗平台暫時停止，恢復到醫療院所接種與造冊，會強化疫苗地圖；而目前第三劑需求不多，未來若有大量接種情況，會再評估平台重啟。

國內因應大量新冠疫苗接種，從今年7月開始開放疫苗平台提供民眾登記意願、預約接種，因為過去一段時間接種需求大，也曾出現塞車、預約不到等情況，又以第12、第13期達預約最高峰。

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根據指揮中心最新統計，昨（23）日疫苗接種6萬1,511 人次；截至目前為止，累計接種 3423萬1,426 人次。新冠疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 79.69%、第 2 劑 66.31%、追加劑接種率 0.32%。

第18期疫苗接種到昨天為止，媒體問及何時會公布第19期疫苗規劃，陳時中則表示，暫時現在量很小，預約平台會暫時停止，回歸醫療院所外展、造冊接種，比照流感疫苗施打情形，指揮中心這邊也會將疫苗地圖做更完整，讓大家找尋地點方便。陳時中也強調，平台是暫時停止，現在第三劑接種人還很少，若接種人數很多，需要平台來做調配時再啟動。