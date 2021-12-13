女友逼送「全家人耶誕禮物」　爽列4項名牌貨！業務男不忍了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

耶誕節將至，原本的浪漫氛圍，卻因女友的無理要求變調，一名男網友無奈表示，自己只是個業務，女友竟要求他送全家人禮物，還都選名牌貨，讓他忍無可忍攤牌；沒想到，對方公然在餐廳無理取鬧，大罵他是渣男，更自以為有理的提出分手。

男網友日前在「匿名公社」提到，剛剛跟女友又因為禮物問題吵架了，每此碰到節日就一定要吵，但這次我真的忍不下去，「妳要求妳家的人我都要買禮物，好...我在能力範圍內盡力滿足，但妳的要求會不會太過分？還清單咧？」

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他氣憤直言，送女友媽名牌香水尚可接受，結果連妹妹都要專櫃口紅，「這是哪招啊？爸爸還要求某牌子的皮夾，真當我是年收入破百的人嗎？我只是個跑業務的耶，更不用提要我送妳的東西加上大餐了，光這些就算我刷爆卡也辦不到。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

更誇張的是，當原po反問對方，要送他爸媽什麼東西時，女友卻吐槽，「又還沒嫁進你家，憑什麼要買東西送你爸媽？」如此雙標讓他看傻眼，很想回嗆「啊我是娶妳、當妳家女婿了嗎？憑什麼我就要送妳爸媽，而我爸媽妳不用送？這公平嗎？」

讓他更心累的是，跟女友好好講道理，結果對方嫌他兇，還直接在餐廳大哭，罵他是渣男，「我欠妳的嗎？現在傳訊要分手，說我沒心要跟妳在一起，到底是誰沒心啊？」

對此，網友們也忍不住氣罵，「請問是什麼節日，禮物需要連家人的一起買？我是女生，我也沒辦法接受這樣欸」、「分手吧，雙標真的沒意思，以後在一起還不被榨乾，替她家買房」、「當分則分，像這種的不用留戀，因為她根本把你當盤子吧」、「為什麼這種誇張的女生好像很多，然後一堆男生還傻傻的照做，不過早點離開是對的」。