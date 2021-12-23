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社會 社會焦點 保障人權

不想在牢裡度餘生…「漸凍症」匪徒帶槍逃亡　中彈仍不就範

記者陳雕文／新北報導

新北市一名通緝犯跟3名毒友在永和區一處民宅進行槍枝改造，警方於23日早上7點多到場破門，通緝犯帶槍爬窗，跟警方在陽台對峙30分鐘，後來腿部中彈送醫，其餘人被壓制逮捕。據了解，該通緝犯今年3月對警開槍被逮，後來因罹患漸凍症，於8月保外就醫，不想在牢裡度過餘生的他決定展開逃亡。

▲▼警匪對峙。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警匪對峙現場！漸凍症通緝犯爬窗想逃，警方對空鳴槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時有民眾錄影，只見警方全副武裝、手持盾牌在公寓旁戒備，46歲陳姓通緝犯持槍逃到公寓屋簷，警方隨即也攀上屋簷舉槍對著犯嫌，而樓下警方則繃緊神經準備伺機而動，還不時示意民眾趕緊躲避，而此時，突然傳出3聲槍響，畫面相當驚險。

據了解，板橋警分局於今年3月偵辦毒品、槍枝案時，一路跟著陳嫌從台北文山區到萬華西門町，就在2名小隊長跟他擦身而過確認身分後，轉身準備逮捕，陳嫌隨即伸手抓著放在右外套口袋的手槍，朝2警擊發一槍，2警立即衝上撲壓陳嫌，起獲手槍1把，36發子彈，2包毒品安非他命。

▲▼新北永和3匪持槍與警對峙，嫌中彈後血跡噴濺。（圖／記者陳以昇攝）

▲新北永和3匪持槍與警對峙，嫌中彈後血跡噴濺（血跡畫面抽色處理）。（圖／記者陳以昇攝）

後來陳嫌被收押禁見，於8月因漸凍症申請保外就醫，患病的他心想，之後病情只會更嚴重，不希望手腳能動的時候卻要坐牢，因此展開逃亡，並跟另外3名毒友（2男1女）到永和租了一間民宅4樓頂加，進行槍枝改造增加火力，沒想到被警方突襲。

警方破門後，發現5把已經上膛的槍，立即將3毒犯壓制，而陳男拿起一把槍塞進口袋從陽台爬出，25名警力在現場跟其對峙，期間對空鳴10槍，再朝陳男開一槍，他左大腿中彈血流入注，仍靠在3樓窗台苦撐不願就範，後來身體虛弱快摔落之際，被警方拉進室內並送醫治療。

警方共查獲6把槍、40多發子彈還有多包二級毒品安非他命，訊後依槍砲、毒品等罪將4嫌移送法辦。

●漸凍症：病人的肌肉力量在3年內快速惡化，會先從手腳肌肉不正常的抽搐、肌肉無力或萎縮等問題，隨後會逐漸擴散到全身各處的肌肉，進而導致四肢癱瘓、無法言語和無法吞嚥，嚴重時甚至會影響到呼吸，導致呼吸衰竭而死亡。

▼警方將犯嫌移送。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼警方將犯嫌移送。（圖／記者陳雕文攝）

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