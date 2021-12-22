求妻子的閨蜜「晚上留下作伴」　台中人夫1動作5萬元飛了

記者黃翊婷／綜合報導

台中賴姓男子與妻子的閨蜜阿鳳（化名）平時偶有往來，今年7月間他邀請對方來菜園摘菜，再趁機要求當晚留下來作伴，被拒絕之後，竟然強行將人拉回屋內，還試圖脫衣性侵，後來因為警方趕到沒有得手。但由於企圖性侵的部分沒有證據，台中地院僅依強制罪判處賴男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

▲阿鳳聲稱險些遭閨蜜的丈夫性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

判決書中提到，阿鳳今年7月間受到賴男邀請，前往對方住家附近摘菜，一直摘到傍晚6點半左右，正打算回家時，她發現自己的手提袋被賴男拿回屋內，於是想要進去拿取，結果卻被要求坐下，還被要求「當晚留下來作伴」。

阿鳳拒絕後立即起身離開，一度遭到阻攔，她趕忙逃到屋外停放機車的地方。賴男見狀，以「忘拿手提袋」為由叫住阿鳳，再趁對方停下腳步時，將人強行拖入屋內，就算她大呼「救命」仍不肯罷休，甚至襲胸、企圖脫衣性侵。

幸好警方獲報後立即趕抵現場，才沒有讓賴男得逞。而阿鳳因遭拖行、威脅，受到雙手手腕瘀青、兩邊膝蓋瘀青、脖子紅腫等傷害，但她沒有驗傷，也沒有提出傷害告訴。

不過，檢方表示，阿鳳聲稱遭襲胸，還在屋內遭持刀脅迫脫衣服，但因為沒有證據，依法不得認定犯罪事實，最終僅以強制罪嫌起訴賴男。台中地院審理後，也依強制罪判處賴男拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。