補貨保險套！男友突噴「怎不是買避孕藥」　網不挺妹子：妳的問題

▲原PO有時會默許男友不戴套。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果還沒有生小孩的打算，發生關係一定要做好避孕措施。就有一名女網友發文表示，最近保險套用完了，所以她就打算再補貨，怎料男友一聽竟回「為什麼你不是買避孕藥？」讓她嚇了一大跳。貼文曝光後，不少網友都看傻眼，還有人忍不住指責女網友也要負很大的責任。

這名女網友在Dcard上，以「那為什麼你不是買避孕藥」為題發文，提到她一直知道男友不愛戴套，覺得一旦使用保險套，「性」奮的感覺就少了很多，因此安全期時，她也會默許對方不使用。

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原PO最近注意到保險套已經用完了，因此便主動向男友說這件事，並說自己會再去補貨；然而，男友卻反問「為什麼你不是買避孕藥？」原PO聽到這句話嚇了一跳，但卻因為不想吵架而趕緊轉移話題，事後她就越想越不對，心想是不是該放生男友了？

▲原PO越想越不對，心想自己是不是該放生男友了？（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，網友一面倒傻眼表示，「直接放生了啦，基本禮貌都沒有」、「你可以回他：那你乾脆結紮好了」、「回：為什麼你不去廁所打手槍」、「男友只是想做愛而已」、「這態度我無法，好爛」、「欠放生，不要跟這種自私的在一起，吃虧的都是你自己」、「必要時還要自己買，甚至他問你為何不買避孕藥，這種男的到底有什麼好交往的可以告訴我嗎」。

還有些網友則指責原PO，「默許他不戴套的你也有問題，自己縱容的」、「他態度不是很好沒錯，但不就是你自己縱容他不戴套的」、「一個願打一個願挨」。此外，也有不少人對於安全期不戴套感到匪夷所思，「以為安全期就不會懷孕是否搞錯了什麼」、「親愛的，我就是安全期懷孕的」、「安全期懷孕的+1，然後前男友還不願意負責」。

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