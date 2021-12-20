飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

▲飲料店員工請朋友喝飲料，被判3個月有期徒刑。（圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

台北一名男子在飲料店工作，看到朋友來訪，開心地搖了杯飲料請對方喝，沒想到因此挨告業務侵佔，被判了3個月有期徒刑、緩刑兩年，可易科罰金9萬元。

根據《東森新聞》報導，這名男子在飲料店工作，看到朋友來探班，立刻泡了杯飲料送出去，不但沒有收錢，也沒有自掏腰包結帳，沒想到因此被告上法院。

男子在法庭上供稱，這杯飲料是「員工餐」，只是先讓朋友喝了解渴，等到喝完再拿回來喝，供詞不被採信，因此被判了3個月有期徒刑、緩刑兩年，可易科罰金9萬元。

▲這名員工泡了飲料給朋友喝，卻沒有收錢，也沒有自掏腰包付款。（圖／記者許力方攝）



事實上，這間飲料店的老闆曾製作員工手冊，裡面確實有員工餐的福利，但也有明確寫著，若是親友的餐點，必須支付飲料85折的價格，不能免費。

對於這種狀況，其他飲料店業者則說，如果是員工自己要喝，當然不用付錢，但如果是朋友要喝，通常會給個減價、打折，但一定要付錢。

而此次事件的雙方之所以會弄成這樣，是因為男子認為，老闆無緣無故開除他，因此到店裡討要遣散費，老闆則拿出監視器畫面，證明男子上班時間摸魚、吃東西，甚至還泡免費飲料請朋友喝，所以才會搞成這樣。

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