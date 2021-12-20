　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲飲料店員工請朋友喝飲料，被判3個月有期徒刑。（圖／記者許力方攝）

記者柯振中／綜合報導

台北一名男子在飲料店工作，看到朋友來訪，開心地搖了杯飲料請對方喝，沒想到因此挨告業務侵佔，被判了3個月有期徒刑、緩刑兩年，可易科罰金9萬元。

根據《東森新聞》報導，這名男子在飲料店工作，看到朋友來探班，立刻泡了杯飲料送出去，不但沒有收錢，也沒有自掏腰包結帳，沒想到因此被告上法院。

男子在法庭上供稱，這杯飲料是「員工餐」，只是先讓朋友喝了解渴，等到喝完再拿回來喝，供詞不被採信，因此被判了3個月有期徒刑、緩刑兩年，可易科罰金9萬元。

▲▼手搖飲料店,手搖杯,果汁。（圖／記者許力方攝）

▲這名員工泡了飲料給朋友喝，卻沒有收錢，也沒有自掏腰包付款。（圖／記者許力方攝）

事實上，這間飲料店的老闆曾製作員工手冊，裡面確實有員工餐的福利，但也有明確寫著，若是親友的餐點，必須支付飲料85折的價格，不能免費。

對於這種狀況，其他飲料店業者則說，如果是員工自己要喝，當然不用付錢，但如果是朋友要喝，通常會給個減價、打折，但一定要付錢。

而此次事件的雙方之所以會弄成這樣，是因為男子認為，老闆無緣無故開除他，因此到店裡討要遣散費，老闆則拿出監視器畫面，證明男子上班時間摸魚、吃東西，甚至還泡免費飲料請朋友喝，所以才會搞成這樣。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
快訊／李靚蕾深夜5點反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假日忙翻太累了　飯店廚師下班騎車「中橫公路」摔落路旁水溝

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍！外觀腐爛身分調查中

獨／日夜輪班12hrs！　「肌肉悍警」健美封王哭了

汐止新台五路轎車撞路邊車「轉圈側翻」　女駕駛、乘客受困被救出

台中男大白天爛醉開車　撞進路邊商家！害老闆全身傷

咬死男童！比特犬索爾「免死」　潘孟安曝認養最新進度

今年第14起石虎路殺！血肉模糊性別難認　是否與山林火警有關待查

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　員警目睹直接攔下：妳完了

新豐掩埋場自燃　開挖5小時才控制…一陣風吹向彈簧床區又擴大

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

沒兩段式左轉！騎士違規越車流　無視駕駛按喇叭提醒...仍撞車倒地

山豬寶寶「頭饋籃子」睡覺超放鬆　媽笑翻：被抓去做肉鬆都不知道！

假日忙翻太累了　飯店廚師下班騎車「中橫公路」摔落路旁水溝

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍！外觀腐爛身分調查中

獨／日夜輪班12hrs！　「肌肉悍警」健美封王哭了

汐止新台五路轎車撞路邊車「轉圈側翻」　女駕駛、乘客受困被救出

台中男大白天爛醉開車　撞進路邊商家！害老闆全身傷

咬死男童！比特犬索爾「免死」　潘孟安曝認養最新進度

今年第14起石虎路殺！血肉模糊性別難認　是否與山林火警有關待查

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　員警目睹直接攔下：妳完了

新豐掩埋場自燃　開挖5小時才控制…一陣風吹向彈簧床區又擴大

快訊／李靚蕾深夜5點反擊王力宏！　心碎曝「長期遭精神虐待」：他有性成癮

王力宏長文反擊李靚蕾！　網友看一句反怒了：拿孩子當擋箭牌

王力宏「澄清文被抓錯誤」廣告小妹痛打　網笑翻：又要被蕾神槌了

假日忙翻太累了　飯店廚師下班騎車「中橫公路」摔落路旁水溝

丁特給遊戲橘子的公開信：我們想做的是遊戲主人，而非提款機

王力宏澄清文通篇「寫錯李靚蕾本名」　網氣炸：結婚8年到底多沒心

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判3個月有期徒刑！同業力挺老闆

明天就是冬至！命理師點名「6大禁忌」　嘿咻熬夜衰整年

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

比特犬咬死男童　潘孟安曝認養最新進度

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

飯店廚師下班中橫公路摔落路旁水溝

快訊／屏東轎車碰撞遊覽車！2人斷腿命危搶救中

日夜輪班12hrs！「肌肉悍警」哭了

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

台南伯撿金融卡！竟要「存款1／10」報酬

即／高雄百貨公司驚傳墜樓！50歲男倒臥人行道

家犬差點被抓走！動保處凌晨出勤嚇壞住戶

即／夢時代男子墜樓亡　留一雙拖鞋

事證明確！學運名醫柳林瑋涉猥褻3女被訴

汐止新台五路轎車撞路邊車側翻　2女受困被救出

更多熱門

相關新聞

她買珍奶喝　竟吸進「整條蜈蚣」超崩潰

她買珍奶喝　竟吸進「整條蜈蚣」超崩潰

新加坡一名女子15日購買一杯焦糖珍珠奶茶來喝，喝了2口都沒事，沒想到吸第3口之後，感覺咬到不是珍珠的東西，吐出來一看，居然是一整條蜈蚣，讓她感到相當震驚。儘管店家願意提供一杯全新飲料當作賠償，但她斷然拒絕，更說再也不會到這家飲料店消費。

超猛員工餐曝光「1餐至少200起跳」　這間更神

超猛員工餐曝光「1餐至少200起跳」　這間更神

公司尾牙取消QQ了！網友反而「1理由」狂讚

公司尾牙取消QQ了！網友反而「1理由」狂讚

麥香包裝現「神秘數字」！內行曝解答

麥香包裝現「神秘數字」！內行曝解答

他被好市多超便宜「20年經典商品」嚇呆

他被好市多超便宜「20年經典商品」嚇呆

關鍵字：

飲料飲料店員工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

王力宏痛訴：5年8個月婚姻活在威脅勒索下

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

王力宏遭挖舊片「神雕現形」網瘋朝聖

Yumi曬王力宏恩愛對話鐵證　網揪5點「造假痕跡」：妳穿梭時空？

圈內第一渣！狗仔揭「大咖有人罩」曝關鍵：他被揍過

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏澄清文「寫錯李靚蕾本名」網氣炸：到底多沒心

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面