犯罪17年！中彈惡匪今年3月才朝警開槍　還曾持手榴彈拒捕

記者陳以昇、游宗樺／新北報導

新北市永和區23日發生一起警匪追逐槍案，警方現已逮補3男1女嫌犯，而據悉主嫌為46歲遭通緝的陳志明，其不僅擁有槍枝、甚至還有多項毒品前科。

▲新北通緝犯持槍與警對峙。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，陳嫌今年3月朝警方開槍後未到案，被警方通緝，而又於今(23日)一早發生警匪追逐案，嫌犯一度持槍逃到公寓陽台，並拿槍跟警方對峙，而目前警方已經逮捕3男1女，現場陽台也留下斑斑血跡。

據悉，陳嫌於今年3月就曾遭警方鎖定，當時還朝了偵查隊的王姓小隊長開槍，所幸王員及時閃避，而值得一提的是，王員、陳嫌於17年前就曾經對峙，當時警方出動人力圍捕陳嫌，但陳嫌不願意投降，拿出手榴彈企圖與警方玉石俱焚，雙方一度僵持不下，最後由陳的妻子在警方的策動下，出面向陳喊話，才讓陳投降被逮，而當時逮捕陳嫌的正好就是王員。

陳嫌於2004年被捕入獄後，在牢裡關了好幾年，卻仍不知悔改，而板橋警分局在今年3月接獲線報，要追緝一名有毒品、槍砲前科的46歲陳嫌，3月5日警方在新莊發現他，跟著他往桃園、林口區，但警方按兵不動，要確認掌握他住處，3月7日中午12時，陳男從文山區開車離開，到萬華區西寧南路訪友，9名警員在附近埋伏守候，而過程中陳嫌察覺有異，因此隔著外套朝警方開槍，所幸警方並無受傷，隨即也將陳嫌逮捕。

未料，陳嫌於3月被捕後，又通緝未到案，今早再度於新北永和區與警方對峙，所幸在警方的努力下，成功將其逮捕。