｢深夜食堂｣群組建功　警民攜手不到1小時助迷途女返家

▲桃園警方與超商建立群組｢深夜食堂｣。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為強化超商安全維護，規劃員警執行專案勤務時，於超商店內休息用餐，將超商化為員警的｢深夜食堂｣，同時將超商店員與各派出所建立群組，得以立即掌握資訊和時效，遇有狀況可於第一時間通報警方到場處理。22日透過群組內近400位成員猶如天羅地網搜尋力量，不到1個小時就找到精神不濟迷途游姓女子，並前往超商將游女以警車送返家。

▲透過群組力量迅速找到迷途女並送返家。（圖／桃園警分局提供）

昨日上午9時30分，桃園分局中路派出所受理民眾報案，指稱女兒清晨出門即未返家，且無法聯繫，因女兒精神不濟恐發生意外，希望警方幫忙協尋。員警依規定受理後，於群組PO文通報，過不到1小時，桃園區中山路某超商張姓副店長發現店內進來一位女客人神色徬徨，身著紅色外套及拿綠色雨傘，特徵與通報對象符合，便主動上前攀談，並透過群組回報，員警立即趕到現場將其帶返所內休息，經查證係協尋對象無誤，員警即用警車護送其返家。

▲▼分局長李建民至超商致贈感謝狀及宣導品，感謝群組成員張副店長的及時通報。（圖／桃園警分局提供）

分局長李建民獲知｢深夜食堂｣群組建功，立即至超商致贈感謝狀及宣導品，對於張副店長服務熱忱與警方攜手，迅速為迷途女子尋得返家之路，是最佳警民合作的典範；更凸顯｢深夜食堂｣群組的確發揮了緊密、即時聯繫的功能，警民合作無間，將使警方維護治安的涵蓋網絡更加綿密無死角。