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「新冠肺炎、出血熱」雙疫夾殺　西安封城陷恐慌

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

▲陝西西安新冠疫情進入社區傳播。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

常住人口1300萬人的西安市因爆發新一輪COVID-19疫情，23日零時起封城。然而疫情之外，西安近日還傳出由老鼠傳播、嚴重可能致死的出血熱，在疫情與出血熱流行的雙重夾殺下，網友竟散播起恐慌謠言，包括「吃草莓會得出血熱」等。不過專家指出出血熱（即感染漢他病毒）多為鼠傳人，人傳人案例罕見，不需要過度擔心。

西安由於已經出現社區傳播，官方宣布23日零時起封城，全市約90個社區踩封閉式管理，僅生活必需場所能營業，學生改採線上教學，並且限定每戶只能每隔2天由1人外出採買，若要離開西安的民眾，必需持有48小時核酸檢測陰性證明。消息一出，居民深夜紛紛趕在封鎖前湧入超市採買，外頭排隊人潮透露出封城的緊繃。

除了COVID-19疫情再起外，西安還面對愈來愈多的出血熱病例，網上甚至出現各種謠言，包括「吃草莓會傳染出血熱」等，甚至因此導致西安草莓滯銷。對此，陸媒報導闢謠指出導致出血熱的病原體是「漢他病毒」，並非源自於草莓，而漢他病毒最典型的特徵是出血；與傳播快速的COVID-19不同，漢他病毒主要傳播途徑為鼠或動物傳人，人傳人案例相當罕見。

大陸首都醫科大學附屬北京地壇醫院感染科主任醫師陳志海表示，當人直接接觸帶毒鼠類的分泌物、排泄物，以及食用遭汙染的食物、吸入帶有鼠類排泄物的氣溶膠等，都有可能感染出血熱。

陸媒指出本周陸續報導西安出血熱情況，指出陝西關中地區每年10月至1月，以及4月至6月都是陝西關中地區出血熱的好發期，而當前西安各大醫院已相繼接收多名出血熱患者，數量和範圍明顯擴大。

由於出血熱早期症狀與感冒相似，許多人初期會誤以為是感冒，因此專家提醒不必過度緊張，若出現發燒或身體不適，應盡早察覺並及早就醫治療，讓身體多休息。

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