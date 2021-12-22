　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

▲▼黃珊珊出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但議會在11月時表決通過重新發放，讓柯文哲大為不滿提起覆議案。北市議會今（22日）表決覆議案，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，台北市副市長黃珊珊喊話，未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態。

黃珊珊表示，上個月台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，內容要求每年對設籍台北市的長者發放1500元的重陽節禮金，台北市政府認為不排富、齊頭式的發放現金，並不符合財政使用的公平正義，因此提出覆議案希望市議會能夠撤回這項法案，但很遺憾的，今天在市議會仍然經出席議員2/3同意維持原議案。

黃珊珊認為，尊敬長者是文明社會的重要價值，但齊頭式的普發現金並不是展現對長者尊重的最好方式，同樣的經費如果能用在刀口上，讓台北市成為一個更宜居、健康、樂活的城市，比起單純的發放現金來的更有意義。

黃珊珊指出，政府從人民手中課稅，再經由完善的規劃以公平，法治的程序實現資源再分配，不是為了原封不動的左手換右手，再將金錢發還給人民，而是要嘗試努力將這些資源統合起來創造更大價值，像是減少外部成本、縮小貧富差距、穩定社會秩序、促進社會福利，但直接齊頭式的普發現金給長者，並沒有辦法達成以上的效果，反而成為了台灣的肉桶政治，尋求連任前的政治買票。

黃珊珊提到，今天台北市議會維持原議案的決定令她感到遺憾，能理解對議員而言必須面對來自選民的直接壓力，但仍然期待代議士們能扛下壓力，有擔當地做出短期內雖然不討喜、無助於選票，但長遠來看對社會卻是正確的政治抉擇。

黃珊珊表示，每個世代有各自的辛苦，也有各自的需求，高齡者需要照護、需要健康扶助，年輕人也面臨住居、工作、通勤等各種問題，直接大撒幣看似最能讓民眾有所感受，但其實卻也是最不負責任的做法，身為政治工作者應該將眼光放得長遠，將資源化作能夠長遠運營的制度，而不是一次性的發下現金，除了空留下尊敬長者的口號，跟拿到紅包的小確幸外，卻沒能留下些什麼實質性的政治遺產。

黃珊珊指出，市議會通過這樣的議案，在未來無論是壓縮到其他照護長者的福利措施，或是排擠到對於年輕人的社福預算，都是她所不樂見的，隨著台北市的人口結構變遷，如此使用預算終究將會不斷膨脹下去，這是下一任，或者之後每一任台北市長和有意角逐這個位置的候選人都必須正視、面對，刻不容緩的問題。

黃珊珊強調，都不能圖自己一時政治利益，而賠上台北市政長遠發展的可能性，如果真的支持發錢，那麼究竟該從哪裡生出財源，或是要砍掉哪裡的預算來填補，未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態。

黃珊珊還說，自己是一名母親，也終有一天會成為孩子眼裡的老人，相信到那時候的她，的確會希望自己一路上辛苦拉拔孩子長大的辛勞能夠被尊重，但同樣希望一路上的努力就是為了讓孩子成為一個她我更幸福、更自由的人，而不要讓自己在孩子正要發光的時刻，成為他的負擔，希望能看著孩子有足夠資源可以翱翔。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
高嘉瑜二度應訊　對林秉樞提告8大罪狀
她嗆李靚蕾「吃相難看」　離奇邏輯曝光挨轟
「台製神器」幫立陶宛保衛國家　國家邊防局：真朋友
高材生「1日作息表」瘋傳　網看完跪了：時間管理大師
男生剪髮「漲到800元」設計師每月加薪22K　他傻眼喊：太扯
他抓證據批「李靚蕾心機重」　遭眾人一面倒打臉
「媽寶」為何越來越多？他神分析　網狂推：太誠實啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜變身暢銷作家！新書霸榜冠軍　他感動喊：本來有點緊張

黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

韓國瑜變身暢銷作家！新書霸榜冠軍　他感動喊：本來有點緊張

黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

高嘉瑜遭家暴二度應訊　對林秉樞提告「8大罪狀」

《青春有你》男偶像被爆16歲就約炮！女友心碎曝證據：沒少做過出軌事

她發文嗆李靚蕾「吃相難看」：行為自打臉　離奇邏輯曝光挨轟

獨／臉書PO女記者合照害她變小三　律師揭「丁允恭才是小王」

寶寶臉長「詭異大草莓」！醫驚曝6大危害：恐毀容、影響呼吸

高材生「1日作息表」瘋傳　網看完全跪了：時間管理大師！

超短命！曾家鋐職棒生涯1年半釋出　未曾踏上一軍

「台製神器」幫立陶宛保衛國家　國家邊防局：患難才是真朋友

抓住充電樁商機！台泥砸15.1億參與飛宏私募

「黑眼圈設計師」莫名站背後爆扯頭髮　阿母快變禿頭崩潰：歸剛欸

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會通過

趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

更多熱門

相關新聞

敬老金覆議案未過　北市：議員違法

敬老金覆議案未過　北市：議員違法

台北市議會11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，因台北市長柯文哲提出反對，22日下午2時於台北市議會表決覆議案，但最終覆議案未通過，意指北市未來將發放重陽敬老金。對此，台北市政府發言人陳智菡回應，遺憾議員公然違法，未來將送請行政院函告自治條例無效，繼續為財政紀律、永續發展的理念努力奮戰不懈。

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北市府：敬老金自治條例「只為發錢」　

北市府：敬老金自治條例「只為發錢」　

若覆議案未過　北市府將函告無效

若覆議案未過　北市府將函告無效

全文／北市議會表決重陽敬老金覆議案　柯文哲痛批藍綠誤判民意

全文／北市議會表決重陽敬老金覆議案　柯文哲痛批藍綠誤判民意

關鍵字：

黃珊珊重陽敬老金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面