黃珊珊反對普發重陽敬老金　喊話「台北市長參選人」表態

▲黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金，但議會在11月時表決通過重新發放，讓柯文哲大為不滿提起覆議案。北市議會今（22日）表決覆議案，到場議員61人，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，台北市副市長黃珊珊喊話，未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態。

黃珊珊表示，上個月台北市議會通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，內容要求每年對設籍台北市的長者發放1500元的重陽節禮金，台北市政府認為不排富、齊頭式的發放現金，並不符合財政使用的公平正義，因此提出覆議案希望市議會能夠撤回這項法案，但很遺憾的，今天在市議會仍然經出席議員2/3同意維持原議案。

黃珊珊認為，尊敬長者是文明社會的重要價值，但齊頭式的普發現金並不是展現對長者尊重的最好方式，同樣的經費如果能用在刀口上，讓台北市成為一個更宜居、健康、樂活的城市，比起單純的發放現金來的更有意義。

黃珊珊指出，政府從人民手中課稅，再經由完善的規劃以公平，法治的程序實現資源再分配，不是為了原封不動的左手換右手，再將金錢發還給人民，而是要嘗試努力將這些資源統合起來創造更大價值，像是減少外部成本、縮小貧富差距、穩定社會秩序、促進社會福利，但直接齊頭式的普發現金給長者，並沒有辦法達成以上的效果，反而成為了台灣的肉桶政治，尋求連任前的政治買票。

黃珊珊提到，今天台北市議會維持原議案的決定令她感到遺憾，能理解對議員而言必須面對來自選民的直接壓力，但仍然期待代議士們能扛下壓力，有擔當地做出短期內雖然不討喜、無助於選票，但長遠來看對社會卻是正確的政治抉擇。

黃珊珊表示，每個世代有各自的辛苦，也有各自的需求，高齡者需要照護、需要健康扶助，年輕人也面臨住居、工作、通勤等各種問題，直接大撒幣看似最能讓民眾有所感受，但其實卻也是最不負責任的做法，身為政治工作者應該將眼光放得長遠，將資源化作能夠長遠運營的制度，而不是一次性的發下現金，除了空留下尊敬長者的口號，跟拿到紅包的小確幸外，卻沒能留下些什麼實質性的政治遺產。

黃珊珊指出，市議會通過這樣的議案，在未來無論是壓縮到其他照護長者的福利措施，或是排擠到對於年輕人的社福預算，都是她所不樂見的，隨著台北市的人口結構變遷，如此使用預算終究將會不斷膨脹下去，這是下一任，或者之後每一任台北市長和有意角逐這個位置的候選人都必須正視、面對，刻不容緩的問題。

黃珊珊強調，都不能圖自己一時政治利益，而賠上台北市政長遠發展的可能性，如果真的支持發錢，那麼究竟該從哪裡生出財源，或是要砍掉哪裡的預算來填補，未來的台北市長參選人，都應該對這樣的議題有明確的表態。

黃珊珊還說，自己是一名母親，也終有一天會成為孩子眼裡的老人，相信到那時候的她，的確會希望自己一路上辛苦拉拔孩子長大的辛勞能夠被尊重，但同樣希望一路上的努力就是為了讓孩子成為一個她我更幸福、更自由的人，而不要讓自己在孩子正要發光的時刻，成為他的負擔，希望能看著孩子有足夠資源可以翱翔。