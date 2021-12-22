敬老金自治條例「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會11月時表決通過重新發放重陽敬老金，讓市長柯文哲大為不滿提起覆議案。北市議會22日表決覆議案，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，北市法務局長袁秀慧說，議會此舉恐僭越行政權，有違反憲法的疑慮，在收到議會函文後就會提到行政院核定。

柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，轉作其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利。但台北市議會在11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，恢復發放敬老金，不排富但金額由市府決定，推翻柯任內最具代表性的政見。為此，柯文哲提出覆議，還狠嗆藍綠議員集體墮落、為爭取選票而妥協。

法務局長袁秀慧表示，等議會把覆議案的結果發函到市府，就會向行政院提出。這種法案本來就有上級機關在做核定或報備程序，市府認為議案本身有違憲之虞，會依照地方制度法第43條的規定，報請行政院宣告自治條例無效。

袁秀慧說，法律確實是明定在預算案中，議會不得為增加預算的調整，主要彰顯的精神是預算的編列屬於行政權，因此這個案子雖然是透過法律案的方式通過，但是法律本身只為發放重陽敬老金，還是要有預算的編列，「法律案本身恐怕有僭越到行政權的核心領域，所謂行政保留的部分，因此我們才會認為他有違反憲法的疑慮」。

袁秀慧說，也因此這件事市長堅持要提到行政院討論所謂函告無效，否則以後大家很容易就會讓行政跟立法，所以為三權分立互相監督的制度有所衝擊，這也是我們函告無效的討論重點。