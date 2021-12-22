　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

敬老金自治條例「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨民進黨甲動否決「北市重陽禮金致送自治條例」覆議案。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會11月時表決通過重新發放重陽敬老金，讓市長柯文哲大為不滿提起覆議案。北市議會22日表決覆議案，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，北市法務局長袁秀慧說，議會此舉恐僭越行政權，有違反憲法的疑慮，在收到議會函文後就會提到行政院核定。

柯文哲上任後取消每年發放的1500元重陽敬老金，轉作其他社福措施使用，號稱能給長者超越1500元的福利。但台北市議會在11月通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」草案，恢復發放敬老金，不排富但金額由市府決定，推翻柯任內最具代表性的政見。為此，柯文哲提出覆議，還狠嗆藍綠議員集體墮落、為爭取選票而妥協。

法務局長袁秀慧表示，等議會把覆議案的結果發函到市府，就會向行政院提出。這種法案本來就有上級機關在做核定或報備程序，市府認為議案本身有違憲之虞，會依照地方制度法第43條的規定，報請行政院宣告自治條例無效。

袁秀慧說，法律確實是明定在預算案中，議會不得為增加預算的調整，主要彰顯的精神是預算的編列屬於行政權，因此這個案子雖然是透過法律案的方式通過，但是法律本身只為發放重陽敬老金，還是要有預算的編列，「法律案本身恐怕有僭越到行政權的核心領域，所謂行政保留的部分，因此我們才會認為他有違反憲法的疑慮」。

袁秀慧說，也因此這件事市長堅持要提到行政院討論所謂函告無效，否則以後大家很容易就會讓行政跟立法，所以為三權分立互相監督的制度有所衝擊，這也是我們函告無效的討論重點。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／Yumi 吞藥後首發聲！否認「假就醫」：很痛心
快訊／馬妞前夫摩鐵激戰人妻！　判決出爐
全台「凍成冰庫」剩10°C↓時間曝　雨彈也攪局
徐若瑄3次聲明都沒講到重點！　律師「直接給範本」：這幾句就夠
「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒
結婚4周年「嫩尪摟妹」被拍！　蕭淑慎不爽回應：自己看著辦
快訊／兄弟確定釋出7人！　簽回劉貴元、張聖豪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

罵「恐龍時代噁男」被告誹謗無罪　范雲再控陳雪生羞辱被害人「可恥」

兩人討論過！　傅崐萁：2022選舉不會有韓國瑜

民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

重陽敬老金覆議案未過　北市：遺憾議員公然違法

2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

蔡英文完整說明「大新竹合併升格」原因：強化關鍵產業是迫切問題

15名蛙人「翻、滾、爬」通過天堂路　指揮官親授臂章

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

網羅他隊球員補強戰力　兄弟：還在評估中

Yumi 吞藥後首發聲！　工作人員否認「假就醫」：我們很痛心

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

青埔特區剛性需求強！　專家指「房市展望比新竹還出色」

勾人妻上摩鐵！還傳曖昧對話　「馬妞前夫」馮光榮要賠10萬

孔劉登月「伴侶要找女生」　《寧靜海》鄭雨盛飛半個地球追裴斗娜

等了2年...生祥樂隊要開唱了！　力邀「年輕世代樂團」助陣

湖人拒拿他換羅瑞還砸8.9億續約　霍頓-塔克卻創隊史最慘三分紀錄

男子裝抽水泵遭「吸入碎屍」畫面曝！　老父崩潰：手跟頭都沒找到

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

網質疑開車玩手機　王世堅回應了

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

韓國瑜將在2022大選回歸？　王浩宇預測「這個縣市」是他的唯一

快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持」

呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

預言全球疫情「這時間」結束　沈富雄曝解封公式：我比印度神童還神

明年恐缺電　核四前廠長拋「讓郭台銘接手重啟核四」

林智堅拚當16年新竹市長　國民黨緊咬對手為一己之私

國民黨執政半導體還不是護國神山　黃崇仁：功勞要給蔡英文

首批「7+7+7」返家前篩檢　北市驗出2確診急送醫隔離

台南藍軍提案改國號「台灣共和國」　市議會通過

民進黨把2兆總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

潛艦國造爆弊案　邱國正：有人無所不用其極阻撓

更多熱門

相關新聞

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

封殺柯文哲覆議案　梁文傑：公投案柯文哲合作國民黨打擊民進黨

台北市議會11月時表決通過重新發放重陽敬老金，讓市長柯文哲不滿提起覆議案；議會22日進行表決，最終贊成48票、反對7票、棄權5票，覆議案遭封殺，北市將重發敬老金。對此，民進黨團總召梁文傑說，相信黨團成員都會自律，在公投過程中，民眾黨、柯文哲完全站在國民黨那邊在攻擊民進黨，「所以不會有任何一位議員會去支持柯文哲」。

北市成立「大佳河濱公園篩檢站」

北市成立「大佳河濱公園篩檢站」

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

快訊／北市將重發敬老金　柯文哲提覆議案遭封殺！48人贊成、7人反對　

若覆議案未過　北市府將函告無效

若覆議案未過　北市府將函告無效

北市議會今表決覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

北市議會今表決覆議案　國民黨團嗆柯文哲道歉

關鍵字：

柯文哲柯P台北市重陽敬老金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面