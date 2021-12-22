高大精準數據團隊成軍　協助企業提升數據分析應用能力

▲高雄大學精準數據團隊成軍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

大數據正夯！數位轉型已經是許多企業必須面對的課題，而數據分析是數位轉型的核心，國立高雄大學社會網絡創新中心與企業合作，在財團法人張文豹文教基金會董事長張弘的支持下，即將成立精準數據應用推廣組，希望能透過數據分析創造更多的商業應用。

為了幫組織暖身，社會網絡創新中心協同產學育成中心經理劉建成、鮮奇樂整合行銷執行長趙思行、iNIN董事長陳佩甄參加高雄展覽館舉行的Meet大南方創新創業嘉年華，希望能與更多企業交流，了解更多數據分析與應用的需求。

社會網絡創新中心主任楊書成表示，很多企業都有數據分析能力與人才上的缺口，希望培養更多具備數據分析、數據圖像化的人才，為製造業、服務業提供數據分析的服務，甚至從數據中產生找到可以轉型的契機。

精準數據應用首席資料科學家，同時也兼任台灣社會網絡學會理事長的丁一賢指出，數據分析若能搭配人工智慧（AI）與深度學習（DL），將能產生極大的商業效益，以醫藥產業為例，這樣的機制可望縮短藥物研發時間，甚至更精準地投藥，掌握病患預後情形。而在零售業，甚至可以更精準地預測顧客的購物模式。

精準數據應用推廣組的成立，只是學界與業界在資料分析合作的第一步，卻能跳脫大數據、小數據分析的狹隘框架，讓數據分析結果能產生更精準的商業價值。