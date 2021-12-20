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國1彰化員林段拓寬12/22完工上路！　尖峰時段速度提升逾50%

▲連假必塞國道一號彰化員林段拓寬工程提前於本月底完工。（圖／高公局提供）

▲連假必塞國道一號彰化員林段拓寬工程提前於本月底完工。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

國道一號彰化至員林段每逢連續假期常壅塞，為了紓解交通壓力，交通部隨即辦理改善工程。交通部高公局今（12/20）表示，彰化員林段改善工程將於12月22日提前完工通車，改善後可提高約20%道路服務容量，預計尖峰時段可提升至少50%行車速率。

高公局今天表示，國道一號彰化至員林段交通改善工程利用路幅調整車道寬度及車道數，針對路幅予以拓寬，同時改建沿線3處，原本橋下空間路幅不足的跨越橋，將原本3車道調整為3車道＋1輔助車道。輔助車道提供所有車種通行，除可續行通過埔鹽系統交流道路段，並在南向員林交流道及北向彰化交流道路段直接銜接出口匝道，民眾屆時可配合號誌行駛。

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國一彰化員林段改善工程於今年五月下旬開工，本預計要於農曆年前完工，但高公局今天表示，將於12月22日提前完工，提前改善路段壅塞情形。

高公局另預估，111年元旦連假期間，埔鹽系統交流道銜接台76線交通量大，尖峰流量南、北方向進入國道1號高達約1100輛次，其中南向入口尖峰每小時約達900輛。路段交通改善工程採縮減車道及路肩寬度方式增加1輔助車道，故道路容量由每小時5280輛次，增加為每小時6400輛次。

高公局再次提醒，彰化至員林道路路幅已全部作為車輛運行使用，外側路肩寬縮減為0.5公尺，車輛如故障時請利用沿線8處避車彎停放，或儘量停靠路邊並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，提醒後方車輛注意，以確保行車安全。另本次元旦連假實施匝道封閉管制措施，其中國1埔鹽系統於12月31日至1月1日，0至12時封閉南向入口；1月1日至1月2日，7至24時封閉北向入口，請民眾多加留意封閉時段並配合。

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