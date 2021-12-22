綠開先例總預算逕付二讀　蔡壁如轟柯建銘「老兵晚節不保」

▲蔡壁如今天在黨團記者會痛批民進黨團。（圖／台灣民眾黨團提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團昨（21日）在院會首開先例，將明年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，台灣民眾黨立委高虹安今（22日）在黨團記者會批評，連戒嚴時期的國民黨都未曾剝奪委員會的預算審查權，民進黨愧對作為「民主進步黨」名稱；民眾黨立委蔡壁如也痛批民進黨團總召柯建銘說「老兵最後一戰不要晚節不保」。

高虹安指出，人民授權將行政與立法權交由同一政黨，並不代表執政黨可以直接輾壓少數，以多數暴力繞過在野黨實質監督。民進黨此次將總預算案逕付二讀，代表未來行政院提出任何預算案，都不會遭遇任何實質阻力，不會遭到任何刪減凍結，反正只要等一個月的政黨協商冷凍期結束，就可以直接表決照案通過，立法院自我閹割成為行政院「立法局」，讓台灣民主蒙上陰影。

高虹安表示，透過院會多數剝奪委員會的預算審查權，就算是戒嚴時期的國民黨都沒有做過，台灣此次惡例一開，恐怕後患無窮，民進黨團宣稱，在野黨發言那麼多次，還是沒有達成共識，那就直接進表決，以粗暴手段剝奪立委審查的權利，表示民進黨在黨外時期的理想已盪然無存，「民進黨輾壓少數意見、漠視民意，走向實質獨裁，愧對爭取自由民主的前輩，也對不起民主進步黨的名稱」，目前總預算案公務部分已有29個部會在委員會完成審查，13個部會正在審查中，現在一切都付諸流水了。

蔡壁如指出，過去幾年，若委員會在時限前來不及完成預算審查，會依慣例全案保留送院會協商，但從未直接剝奪委員會的審查權利。她質疑，民進黨立委正在議場前輪班排隊，要將《地方制度法》第4條修法逕付二讀，就只為了柯建銘子弟兵林智堅參選來修法解套，再加上此次將總預算案逕付二讀，柯建銘等於甩了立法院兩巴掌，「委員會中心主義」短短幾天之內被破壞殆盡，到底要陪柯建銘玩「民主家家酒」到何時？並諷刺說，「柯建銘身為民進黨團總召，老兵最後一戰不要晚節不保」。

民眾黨立委賴香伶表示，預算審查理應非常嚴謹，但民進黨卻盤算著嫁禍給國民黨，失去執政黨負起完全責任的意志，迴避自己的責任；在野黨監督、要求召開國是會議、通盤檢討法案的聲音，都不在他們的考慮範圍，因為先前公投利害盤算多過於行使立委職權，公投一過就覺得毫無困難，可以一毛不刪，呼籲國人要看清楚，後續會不會如法炮製，應避免變成執政黨的幫兇。