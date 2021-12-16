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兒騎車撞傷人老爸急衝現場頂罪　相差30歲「沒這麼老」被戳破

▲桃園市大園區許姓男子今年7月間得知其子騎車在平鎮區發生碰撞車禍，許男趕抵現場向員警自稱為駕駛人欲幫兒子頂罪，還接受酒測並在酒測單上簽名，但遭識破。（示意圖／視覺中國CFP）

▲許姓男子今年7月間得知其子騎車發生車禍，趕抵現場向員警自稱為駕駛人欲幫兒子頂罪，還接受酒測並在酒測單上簽名，但遭識破。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子今年7月間騎車經過平鎮區延平路附近時，與徐姓男子發生碰撞車禍還導致其受傷，許打電話告訴老爸告知闖禍了，其父剛好在附近辦事立即趕往現場，向在場員警聲稱是肇事者，還接受酒測並在存書上簽名，但受傷許姓騎士質疑並非肇事者，當事人沒這麼老等語，員警查證後，許男才坦承自己才是肇事者；桃園地檢署檢察官複訊時，許男坦承犯行，檢方審酌許一時失慮，犯罪情節尚屬輕微，偵結予以緩起訴處分，並須向公庫支付1萬元。

檢警調查，年約20歲出頭的許姓男子今年7月14日下午3時55分，騎車經過平鎮區延平路2段、環南路2段口時，與徐姓男子騎乘車超發生碰撞，致使徐姓男子受傷，警方到場時，肇事的許姓男子父親（49歲）向員警聲稱自己為肇事者，還接受員警酒測，並在酒測單上簽名。

未料，對造徐姓騎士則察覺肇事者沒這麼老，向員警檢舉許男父親並非肇事者，員警詢問許父後，許父坦承並非駕駛人，被依藏匿人犯罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，許男坦承犯行不諱，與其子與徐姓騎士證詞相符，檢方參酌警方提供現場肇事圖、測繪紀錄表、酒測單與舉發單等證據佐證許男犯行明確，檢方審酌，許男素行良好，本案因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行並深表悔悟，考量2人為父子關係，其行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，偵結予以緩起訴為適當，緩起訴為期1年，判決確定之日起6月內須向公庫支付1萬元，得聲請再議。

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