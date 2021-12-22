騎士敲窗抓包「開車玩手機」影片瘋傳　王世堅：這是智障型沒得玩

記者趙蔡州／綜合報導

台北市議員王世堅21日下午被網友目擊，在南京西路、中山北路路口等紅燈時，停在機車停等區而被騎士警告，影片事後被上傳到批踢踢，並以「王世堅邊開車邊玩手機」為題，引發熱議。對此，王世堅21日晚間表示，他使用的是智障型手機，沒有辦法玩。

▲原PO發現BMW停在機車停等區，立刻上前敲窗提醒。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

37秒的影片中可以看見，騎士21日下午5時許行經南京西路、中山北路路口，看見一輛黑色BMW停在機車停等區，隨即騎到轎車旁敲窗提醒，「這邊機車停等區唉」，不料車窗搖下來後，駕駛竟然是王世堅，一邊拿著手機一邊尷尬地左顧右盼後，短暫交談幾句後，王世堅才默默把車窗關上。

影片後來被網友轉貼到批踢踢，引發鄉民熱議，有人說「世堅在看手機，以為是警察來敲窗，心虛了一下」、「竟然不是請司機開」、「看起來是智障型手機啦，可能在談公務吧」、「那個螢幕尺寸，不是智慧型手機啦」、「他還道歉，換成其他立委，可能換你道歉」、「世堅下班後還在忙選民服務，體諒一下吧」。

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

針對網友質疑，王世堅21日晚間回應，他使用的是智障型手機，沒有辦法玩。其實王世堅2018年曾經在節目爆料，他的手機只會拿來打電話，做最簡單的使用，因此一直沒有換智慧型手機。

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