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5個小孩5個爸！凌虐3歲女「皮包骨」全身傷　狠父母被加重判刑

▲▼高雄3歲女童遭虐。（圖／讀者提供）

▲高雄3歲女童遭虐。（圖／讀者提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名3歲女童2020年4月間因腦出血被緊急送醫，護理師發現她骨瘦如柴、身上有多處擦瘀傷，疑似受虐通報，檢方調查發現女童經常被林姓父親和蔡姓母親毆打凌虐、劇烈搖晃、禁止吃飯，結果導致女童身高體重的生長曲線均小於3%，導致生長發育遲緩，施虐的兩人被依妨害幼童發育罪起訴，一審各判處1年6月，上訴二審後，法官認為女童受虐情況相當嚴重，改判林男5年10月，蔡女5年2月。

檢方調查，受虐女童的蔡姓母親（46歲）共生下名5子女，但5子女都不是同一個父親，其中么女2017年6月出生後，蔡女與現任丈夫、也是女童親生父親林男（50歲）就以無力扶養為由申請安置。

女童2歲前在寄養家庭養得白白胖胖的，十分可愛，沒想到後來由原生家庭接回去扶養後，一切都變了樣，2020年4月底，3歲的女童因頭部受到撞擊而昏迷，被送醫急救，醫院發現女童骨瘦如柴，嚴重營養不良，有低血鈉、低血鉀的症狀，臉部、背部、雙腳都有多處新舊傷和瘀血，屁股也有皮膚發炎的狀況，是典型受虐兒童狀態，馬上通報社會局，檢警也介入調查。

社會局到訪發現女童家庭環境極差，經濟條件也不好，女童父母則是辯稱有時候么女太調皮，會稍微體罰她，拿「不求人」抓癢棒打手腳，偶爾也會處罰她不能吃飯，而她自己本身也不愛吃，所以才這麼瘦。

檢警檢視女童身上傷痕，發現腿部確實有多處軌道瘀傷和擦挫傷的新舊傷，而且女童瘦得不成人形，臉頰凹陷，模樣讓人看得十分心疼，檢方調查，女童體重只有7.9公斤，身高也只有83公分，幾乎不在同年齡幼兒的曲線範圍內，加上女童兄姊證詞，認為女童父母長期以毆打、劇烈搖晃、限制或禁止進食等方式凌虐她，導致女童營養不良、身體狀況不佳、發育遲緩，因此將兩人依妨害幼童發育罪起訴。

高雄地院一審審理時，林父和蔡母都坦承犯行，各被判處有期徒刑1年6月，但社會局認為太輕，要求檢方上訴，被告夫婦雖然也提上訴，但因未陳述理由而被駁回。

高雄高分院審理後，認為女童受虐情形相當嚴重，已構成重大傷害，因此撤銷一審判決，從重改判林男徒刑5年10月、蔡女5年2月徒刑，可上訴。

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