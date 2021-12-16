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社會 社會焦點 保障人權

火爆男被誤會偷竊超怒！　朝她開槍貫穿胸部無辜友人也中槍

記者黃宥寧／台北報導

北市白姓男子因從張姓友人口中得知，周姓友人在他背後誣指偷竊財物及辦理車貸實超收利息等，白男懷恨在心赴北市南港區東新街超商前，向周的女友對質，陳女當場否認稱「我男朋友怎麼可能說這些話」，白男憤而拿出預藏手槍朝陳女胸口開槍，子彈貫穿波及一旁蔡姓友人。士林地檢署偵結依殺人未遂等罪將白男提起公訴。

今年8月13日，張姓友人向白挑撥，指稱周說白不僅偷竊財物，辦理車貸時還超收利息，白不堪遭誤會決定與張找周陳兩人對質。

▼白男遭誤會竟持手槍朝陳女胸口開槍更波及一旁蔡姓男子。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼1名男子不滿帳戶被當人頭帳戶，前往埋伏理論卻被反譏，憤朝女子開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

當天晚間周陳兩人與蔡姓男子搭計程車前往東新街超商，白上前質問後憤而拿出預藏的手槍，蔡姓友人勸白將槍放下，也要求張男下車與陳女對質。

此時陳女情緒激動回「我男朋友怎麼可能說出這些話」，白憤而將手中原已抵住陳女的槍枝擊發，子彈當場貫穿後波及站在一旁的蔡男，陳女經送醫受有胸腹槍傷併肺部撕裂傷與氣血胸等傷害，無辜的蔡男也受有右上臂開放性傷口等傷。

白男偵查時坦承有拿槍擊發陳女也波及到蔡男，檢察官根據案發現場照片、醫院診斷證明書、陳女及蔡男證述認定白男涉犯殺人未遂罪、未經許可持有具有殺傷力手槍、未經許可持有子彈共3罪，為想像競合犯，建請法院從一重殺人未遂罪嫌處斷。

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