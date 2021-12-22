城市花廊超吸睛　郭信良：議會一天比一天更有看頭！

▲台南市議會議長郭信良指出，台南市府會盛大推出「福至平安．春來喜樂」感恩系列活動，其中議長盃城市花廊裝置藝術競賽自24日起開幕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市府會盛大推出「福至平安．春來喜樂」感恩系列活動，其中議長盃城市花廊裝置藝術競賽自24日起開幕，郭信良議長22日搶先宣布，10組團體的參賽作品將在議會東側臨中華西路人行步道上展出，預計成為打卡新熱點，台南市議會越來越有看頭。

市議員林阳乙、李中岑、蔡育輝、蔡秋蘭、許至椿、許又仁、陳昆和、蔡淑惠、蔡旺詮、盧崑福、李啟維、陳怡珍、周麗津、郭鴻儀、吳通龍、王家貞、吳禹寰等議員，以及台南市花藝設計製作職業工會周獻珍理事長都到場關心。

郭信良議長指出，城市花廊裝置藝術競賽是結合藝術裝置與花藝技巧的大師級比賽，參賽團隊都是全國花藝界各大資深及專業的花藝團體，這不僅是台南市議會第一次舉辦，也是全國首創，是全國花藝界的一大盛會。

郭信良議長說明，城市花廊24日開幕後，平時展示時間為下午2時至晚上9時，假日則自上午10時到晚上9時，展示時間將有專人解說。此外，還在假日舉辦5場次的DIY實作教學，採現場報名，相關資訊請到議會官網查詢。

郭信良議長強調，平時難得一見的花藝裝置藝術，通通現身台南市議會，要帶給大家驚豔的感受，緩解平時緊張的情緒。不但白日可來欣賞，夜間在燈光照明之下，將呈現不同的面貌，鄉親們可以一邊賞花燈，一邊參觀城市花廊。

「福至平安 春來喜樂」感恩系列活動內容豐富，除了花卉展出，平安祈福燈會24日晚上6時半啟燈儀式後，一直展出到2022年1月2日，25日有議長盃全國學生儀隊競賽，2020年1月9日還有海軍樂隊隊友管樂團在文化中心加碼演出，並且有全國最高、達40米的立體噴泉，歡迎市民鄉親前來欣賞。