世界競速溜冰比賽受傷　郭信良議長慰問選手楊合貞

▲台南市議長郭信良，由楊中成議員陪同，前往慰問並頒發慰問金，肯定楊合貞努力爭取好成績，同時也勉勵好好休養。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員楊中成姪女楊合貞，日前代表台灣參加2021年世界競速溜冰錦標賽，拿下2金1銅好成績，比賽過程中遭對手衝撞造成手腕骨折，郭信良議長12日一早由楊中成議員陪同，前往慰問並頒發慰問金，肯定楊合貞努力爭取好成績，同時也勉勵好好休養，未來再接再厲，努力超越自己。

郭信良議長表示，不論是熱門或冷門運動項目，台灣運動好手養成非常不易，能在世界級比賽中脫穎而出拿下好成績，更屬難能可貴。因此在得知議員楊中成姪女楊合貞參加2021年世界競速溜冰錦標賽取得佳績，卻也因比賽受傷的消息後，12日一早在楊中成議員、永康區區長陳勝楠以及北興里里長鄭文生陪同下，前往頒發慰問金予以肯定鼓勵，同時也期許楊合貞好好休養，未來再創佳績。

2021年世界競速溜冰錦標賽於11月6日至13日舉行，我國好手不畏疫情，組隊前往哥倫比亞參賽，楊合貞分別於1000公尺爭先賽及3000公尺接力賽中拿下金牌，並摘下10000公尺計分淘賽銅牌，成績傑出。然而在比賽過程中，楊合貞遭對手衝擊造成手腕骨忻，經當地醫療體系緊急開刀處理，返台於國軍高雄醫院左營分院後續治療，日前已出院回家休養。