　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

為勾勒2030台東未來願景施政規劃，台東縣政府13日舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，同時展示台東獲得台灣健康暨高齡友善城市卓越獎的成果。

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，台東擁有健康自然的生活環境以及獨特的慢生活態度，「慢經濟」是最適合台東發展的道路，未來10年縣府團隊將持續以快思維、高效率，營造台東有品味的生活質感與地方各界打造台東成為全世界認識台灣的第一站，歡迎更多喜愛台東的民眾東漂或二地居，讓台東成為更多人心中的第二個家。

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴連同16位鄉鎮市長出席贈書儀式，並邀請四位跨界產學專家，包括台灣地方創生基金會董事長陳美伶、易遊網董事長陳彥甫、台東大學校長曾耀銘、以及時裝設計師沙布喇•安德烈交流分享。

饒慶鈴說明，台東其實是有優越的發展條件與機會，因此推動「慢經濟」，帶領台東走出與其他城市不同的路。今日發佈台東2030政策白皮書「慢經濟 in TAITUNG」，以完整論述及圖文並茂的內容，描繪台東美好生活的施政願景，明確勾勒出縣府在落實慢經濟的目標與遠景，即發展自然真實的經濟模式、營造優美的城鄉生活環境、致力多元應用的智慧城市、型塑大台東藝術文化園區、建構全面完善的社福系統以及打造南島原住民族文化首都，透過六大面向來進行全方位的規劃。

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴表示，將打造台東成為全世界認識台灣的第一站。

饒慶鈴進一步分享，台東縣政府是用行政效率的「快」，支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，「一快一慢」正是台東推動慢經濟的核理念。縣府以依山傍水的優勢接合台東的慢經濟，延伸推出最美星空、部落旅遊等深度體驗活動，並強調貼近永續的生活方式，像是推動台東慢食節及土地友善耕作等。縣府也致力提升既有公共設施的品質與服務水準，建構出乾淨友善的城市面貌，讓縣民或旅人、短期居住、二地居或新住民，都能在這裡感受到幸福、豐盛與便利。

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

以完整論述及圖文並茂的內容，明確勾勒出縣府在落實慢經濟的目標與遠景。

近三年來推動慢經濟帶動台東產業發展，已有顯著成效，台東縣2020年平均每人可支配所得較2019年增加40823元，增幅13.72%，成長率全國第一，農漁會存款2年來快速成長，更是15年來負債最低；獲Expedia評為2020最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第一名，以及Booking.com「全球最好客目的地」的第一名。

▲▼台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年營造健康高齡友善城市的理念與作法獲得全國第一，現場也以高齡友善城市展區，呈現縣府的施政成果。另外，原民處、衛生局、社會處分別榮獲高齡友善共老及創新獎，環保局獲得AFHC創新發展獎。

台東也連續3年獲得政府服務獎，今年衛生局榮獲社會關懷服務類獎項。未來將持續透過慢經濟的施政理念持續打造出品牌價值，「東漂吧！現在正流行」歡迎各地朋友一起來體驗在地慢經濟，享受台東的真、善、美，未來整個縣府團隊持續維持高效率，並與各鄉鎮市公所及地方各界共同打造台東成為全世界認識台灣的第一站。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
超狂阿北公然群聚看A片！不甩眾人目光爽到翹腳
194萬網紅歌手換衣　「8秒雙峰激凸片」瘋傳！
四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　
獨／高雄男睡醒驚覺「整根爛掉」！　竟是蟲蟲死後的復仇
阿里巴巴女員工控主管灌酒性侵　悽慘下場曝光
3年前被偷拍洗澡！5月又遭同一人跟進廁所　淡江妹崩潰做惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

激勵疫苗打氣！　桃園接種疫苗看新住民舞蹈　

推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

雲林地層下陷面積增近5倍　積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

催打第2劑新冠疫苗　南投縣將動用全新親子公園和台灣豬肉鬆

激勵疫苗打氣！　桃園接種疫苗看新住民舞蹈　

推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

雲林地層下陷面積增近5倍　積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

2021新竹市感恩季　全台最特別互動聖誕樹

南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

桃園新住民培力中心「時尚美髮」班結業　助學員就創業

政府機關職安績效評核　台南職安業務再傳佳績

3個月限定！「哐當」雲林最甜鄉鎮　追五分車三鐵之旅　

三大名師推薦熱門潛力股！IC通路商、外資買超車用輔助系統 　5檔各擁題材

稀飯必搭！12款配菜營養PK　最鹹隱藏版「一顆＝一碗泡麵」

AV導演發獎金了！大讚「贏過很多素人」　鄧佳華破處紅包曝

攻城獅年度形象片抄襲延燒　球團致歉：即刻下架影片

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

新北U18／轟過嘉義市球場的 「小巨人」　台東邱賢嘉稱職第4棒

溜冰小將出國比賽　校方謹慎招標挨告…體育局傻眼：只要收據就好

台航決定加訂兩艘6.4萬噸散裝船　市場太好捨不得賣舊船

好慘！富邦金手套連2年槓龜　今年19獎掛蛋期待林益全

打破非黑即白框架　書藝家李蕭錕書寫《江雪》詩率意時尚

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

地方熱門新聞

皮夾裡的千元鈔不見了　警調數十支監視器抓賊

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

桃園飆仔20部改裝車聚集競速

男騎車淋雨迷途失溫　金山警細心查證助返家

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

大成長城異味超標重罰240萬元

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

「新北植光Chill」北大登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

西螺福興宮太平媽駕前神童團　停團60年再度成立

臨檢易滋事場所　舞廳毒品及失聯移工全曝光

黃偉哲頒發台南設計獎

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

更多熱門

相關新聞

KIA明年新車陣容很堅強！

KIA明年新車陣容很堅強！

誰都沒想到，重返台灣市場以來，KIA竟也能透過堅強的產品實力，逐步在國內站穩腳步；但就2021年1至11月的銷售表現來看，KIA不僅繳出了全車系破4,000張的預接訂單，年度成長率更來到近40％；當中不管是Picanto、Carnival亦或是Sorento，都有相當亮眼的好成績！

Suzuki Jimny台灣「暫時」停售

Suzuki Jimny台灣「暫時」停售

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

台友邦再-1？　美前官員：很有可能

台灣電動巴士WinBus前進南台灣

台灣電動巴士WinBus前進南台灣

Nissan全新X-Trail現身國內

Nissan全新X-Trail現身國內

關鍵字：

慢經濟政策白皮書認識台灣第一站健康高齡友善城市

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

快訊／《寄生上流》朴素丹罹患甲狀腺癌！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面