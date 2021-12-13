推動慢經濟！台東發佈政策白皮書　打造認識台灣第一站

▲台東縣政府舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，邀請產官學及16位鄉鎮市長出席贈書儀式。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

為勾勒2030台東未來願景施政規劃，台東縣政府13日舉辦《慢經濟in台東》2030政策白皮書發佈會，同時展示台東獲得台灣健康暨高齡友善城市卓越獎的成果。

縣長饒慶鈴表示，台東擁有健康自然的生活環境以及獨特的慢生活態度，「慢經濟」是最適合台東發展的道路，未來10年縣府團隊將持續以快思維、高效率，營造台東有品味的生活質感與地方各界打造台東成為全世界認識台灣的第一站，歡迎更多喜愛台東的民眾東漂或二地居，讓台東成為更多人心中的第二個家。

饒慶鈴連同16位鄉鎮市長出席贈書儀式，並邀請四位跨界產學專家，包括台灣地方創生基金會董事長陳美伶、易遊網董事長陳彥甫、台東大學校長曾耀銘、以及時裝設計師沙布喇•安德烈交流分享。

饒慶鈴說明，台東其實是有優越的發展條件與機會，因此推動「慢經濟」，帶領台東走出與其他城市不同的路。今日發佈台東2030政策白皮書「慢經濟 in TAITUNG」，以完整論述及圖文並茂的內容，描繪台東美好生活的施政願景，明確勾勒出縣府在落實慢經濟的目標與遠景，即發展自然真實的經濟模式、營造優美的城鄉生活環境、致力多元應用的智慧城市、型塑大台東藝術文化園區、建構全面完善的社福系統以及打造南島原住民族文化首都，透過六大面向來進行全方位的規劃。

▲饒慶鈴表示，將打造台東成為全世界認識台灣的第一站。

饒慶鈴進一步分享，台東縣政府是用行政效率的「快」，支持崇尚自然、品味悠閒的「慢」生活，「一快一慢」正是台東推動慢經濟的核理念。縣府以依山傍水的優勢接合台東的慢經濟，延伸推出最美星空、部落旅遊等深度體驗活動，並強調貼近永續的生活方式，像是推動台東慢食節及土地友善耕作等。縣府也致力提升既有公共設施的品質與服務水準，建構出乾淨友善的城市面貌，讓縣民或旅人、短期居住、二地居或新住民，都能在這裡感受到幸福、豐盛與便利。

▲以完整論述及圖文並茂的內容，明確勾勒出縣府在落實慢經濟的目標與遠景。

近三年來推動慢經濟帶動台東產業發展，已有顯著成效，台東縣2020年平均每人可支配所得較2019年增加40823元，增幅13.72%，成長率全國第一，農漁會存款2年來快速成長，更是15年來負債最低；獲Expedia評為2020最受台灣旅客喜愛十大國旅城市第一名，以及Booking.com「全球最好客目的地」的第一名。

今年營造健康高齡友善城市的理念與作法獲得全國第一，現場也以高齡友善城市展區，呈現縣府的施政成果。另外，原民處、衛生局、社會處分別榮獲高齡友善共老及創新獎，環保局獲得AFHC創新發展獎。

台東也連續3年獲得政府服務獎，今年衛生局榮獲社會關懷服務類獎項。未來將持續透過慢經濟的施政理念持續打造出品牌價值，「東漂吧！現在正流行」歡迎各地朋友一起來體驗在地慢經濟，享受台東的真、善、美，未來整個縣府團隊持續維持高效率，並與各鄉鎮市公所及地方各界共同打造台東成為全世界認識台灣的第一站。