他花200元夾娃娃狂失敗　結果「手一伸」3秒得手2500元公仔

▲男子花200元夾不到娃娃，竟然手一伸花3秒就得手。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名盧姓男子因為太喜歡娃娃機台內的公仔，先是花了200元，但怎麼樣都夾不到，回家後越想越不甘心，居然再度返回機台，直接把手伸入機台洞口，3秒就偷走價值2500元的公仔。業者發現店裡娃娃遭竊立即報警，警方也循線將該名竊賊帶返所偵辦。

左營分局舊城派出所20日晚上11點獲報，轄內有娃娃機台發生竊案，巡邏員警立即趕赴現場查看。據了解，該名竊嫌盧男自稱因為太愛該娃娃機台內的公仔，當天先擲了新台幣200元消費，但因為技術不佳頻頻失敗。

盧男返家後越想越不甘心，回想到當時的機台洞口不算窄，竟決定再次返回該機台，直接將手伸入該娃娃機台洞口內，徒手用「撈」的，3秒就偷走公仔開心返家，本來心想應該無人會發現，怎知經業者報案後警方馬上就找上門了。

▲男子花200元夾不到娃娃，竟然手一伸花3秒就得手。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方循線發現嫌犯離開現場時行駛的重機車，懷疑家住在三民區的車主盧男（37歲）涉有重嫌，21日至盧男住所將他帶返所偵辦。盧男對此案坦承不諱，警方也在住家查扣該次贓物玩具公仔，價值共新台幣2500元。

左營分局舊城所所長李秀玲表示，經營娃娃機台業者於機台上加裝防竊裝置，或設立相關預防措施，加強防護機制，可避免偷竊案件發生並有助警方查緝。另也向民眾呼籲，切勿因為一時的貪念，利用工具或不正方式竊取待夾商品，因小失大。