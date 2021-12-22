　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聖誕氣溫直線下墜！全台「凍成冰庫」剩10°C↓　華南雨彈也攪局

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲周五入夜後冷空氣南下，全台氣溫明顯下降。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

雨終於要停了！明日位於台灣東北方的低壓逐漸遠離，各地天氣更加穩定，聖誕夜將迎來入冬最強冷空氣，本次冷空氣等級可能達到強烈大陸冷氣團強度，中部以北空曠地區最低溫可能下探10度以下，甚至連南部、東部都會出現12度的低溫，直到周二才會逐漸回溫。

氣象專家賴忠瑋在臉書專頁天氣風險貼文中指出，明後兩天的天氣會再比今天更穩定，不過北部雲量仍多，東北部和東部雲多有雨，中南部有機會見到陽光。不過因為中高層大氣還是比較潮濕，所以雲量還是比較偏多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聖誕夜也就是周五深夜開始，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將南下影響台灣，是今年入冬以來的最強冷空氣，預計周六起溫度就會明顯下降，周一清晨溫度最低，中部以北和東北部將降到11至12度，空曠地區甚至有可能降到10度，南部和東部也會降到12到14度。周二冷空氣減弱，但因雲量減少，輻射冷卻效應明顯，仍須留意清晨低溫。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲降雨範圍逐漸縮小 。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，在冷空氣影響階段，華南雲雨區也會東移，造成水氣較多，北部、東北部有短暫降雨。由於水氣較多且溫度低，因此在周六晚上到下周一白天期間，中部3000公尺以上、北部2000公尺以上高山有降雪機會。

在溫度預測方面，周六冷空氣開始影響，北台灣整天20度以下且越晚越冷，其他地區高溫約21到23度，入夜後北台灣15度、中南部17到18度、花東18到19度。周日清晨北部14度、中部15到16度、南部16度、東部17度，周日白天高溫北部14到15度、中南部19到20度、東部19度。周日入夜北部13度、中南部15度、東部16度。

下周一清晨北部12度、中部13度、南部及花東14度，白天溫度依然低，北部整天13度、中部16度、南部及花東18度，比周日更冷。周一入夜全台持續冷，北部12度、中南部13到14度、花東15度，周二清晨台南以北12度、花東及高屏14度，周二白天各地回溫，北台灣17度、其他地區19到20度。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼周日夜晚各地氣溫預測。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼氣象局12/22天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

▲未來一周溫度變化趨勢。（圖／記者陳家豪攝）

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
快訊／Yumi 吞藥後首發聲！否認「假就醫」：很痛心
快訊／馬妞前夫摩鐵激戰人妻！　判決出爐
全台「凍成冰庫」剩10°C↓時間曝　雨彈也攪局
徐若瑄3次聲明都沒講到重點！　律師「直接給範本」：這幾句就夠
「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒
結婚4周年「嫩尪摟妹」被拍！　蕭淑慎不爽回應：自己看著辦
快訊／兄弟確定釋出7人！　簽回劉貴元、張聖豪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022高雄跨年晚會卡司再添金　雙金樂團滅火器倒數後霸氣登場

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

重要節日做到「3件事」　讓12星座男超有面子

高中英聽二測成績單明寄發　看到這電話通知不用緊張

聖誕氣溫直線下墜！全台「凍成冰庫」剩10°C↓　華南雨彈也攪局

媳婦一人準備家族拜拜！公公見佛桌上「果凍三牲」氣炸：會遭天譴

「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒

國內線防疫程序再鬆綁　即起5本島機場飛離島免填健康聲明書

全台2／3的人都吃過他種的菜！農業金庫殘酷揭100位青農創業難題

雪靴夯極一時為啥沒人穿了？網曝「2致命點」：退燒是必然

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

2022高雄跨年晚會卡司再添金　雙金樂團滅火器倒數後霸氣登場

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

重要節日做到「3件事」　讓12星座男超有面子

高中英聽二測成績單明寄發　看到這電話通知不用緊張

聖誕氣溫直線下墜！全台「凍成冰庫」剩10°C↓　華南雨彈也攪局

媳婦一人準備家族拜拜！公公見佛桌上「果凍三牲」氣炸：會遭天譴

「蕾神要道歉了吧？」鄉民發號：害得她家庭分裂　風向一面倒

國內線防疫程序再鬆綁　即起5本島機場飛離島免填健康聲明書

全台2／3的人都吃過他種的菜！農業金庫殘酷揭100位青農創業難題

雪靴夯極一時為啥沒人穿了？網曝「2致命點」：退燒是必然

2022高雄跨年晚會卡司再添金　雙金樂團滅火器倒數後霸氣登場

巴掌臉奶狗1年半變「大餅臉湯圓汪」　暴肥5kg媽笑：會為了吃拜託

網羅他隊球員補強戰力　兄弟：還在評估中

Yumi吞藥後首發聲！　工作人員否認「假就醫」：我們很痛心

2022最衰3星座！　易「犯小人+破財」...化解方法曝

疫後新生活！Panasonic打造住宅新樣貌

青埔特區剛性需求強！　專家指「房市展望比新竹還出色」

勾人妻上摩鐵！還傳曖昧對話　「馬妞前夫」馮光榮要賠10萬

孔劉登月「伴侶要找女生」　《寧靜海》鄭雨盛飛半個地球追裴斗娜

等了2年...生祥樂隊要開唱了！　力邀「年輕世代樂團」助陣

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

F奶女星饒河街擺攤被認出　大方回應：我就是你想的那個人

王力宏親手交出證據？摳門換機扯出驚人內幕

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

更多熱門

相關新聞

急凍4天又迎雨　最低溫剩11度

急凍4天又迎雨　最低溫剩11度

今日持續受到南方雲系影響，北部、東北部仍全面有雨，明後天水氣減少，但迎風面的北、東部也有局部降雨。周六開始強烈大陸冷氣團南下，將會一路冷到下周二清晨，連續急凍4天且全台有雨，最低溫將下探11度，中部以北2000到3000公尺以上高山都有降雪機會。

聖誕節有望追雪　最強冷空氣報到

聖誕節有望追雪　最強冷空氣報到

入冬最強冷空氣週末來襲　低溫11度時間曝

入冬最強冷空氣週末來襲　低溫11度時間曝

平安夜天氣出爐！2區整天陰雨

平安夜天氣出爐！2區整天陰雨

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

10°C警戒急凍變色　雨彈下周強襲

關鍵字：

低溫下雨下雪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面