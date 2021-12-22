聖誕氣溫直線下墜！全台「凍成冰庫」剩10°C↓　華南雨彈也攪局

▲周五入夜後冷空氣南下，全台氣溫明顯下降。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

雨終於要停了！明日位於台灣東北方的低壓逐漸遠離，各地天氣更加穩定，聖誕夜將迎來入冬最強冷空氣，本次冷空氣等級可能達到強烈大陸冷氣團強度，中部以北空曠地區最低溫可能下探10度以下，甚至連南部、東部都會出現12度的低溫，直到周二才會逐漸回溫。

氣象專家賴忠瑋在臉書專頁天氣風險貼文中指出，明後兩天的天氣會再比今天更穩定，不過北部雲量仍多，東北部和東部雲多有雨，中南部有機會見到陽光。不過因為中高層大氣還是比較潮濕，所以雲量還是比較偏多。

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聖誕夜也就是周五深夜開始，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將南下影響台灣，是今年入冬以來的最強冷空氣，預計周六起溫度就會明顯下降，周一清晨溫度最低，中部以北和東北部將降到11至12度，空曠地區甚至有可能降到10度，南部和東部也會降到12到14度。周二冷空氣減弱，但因雲量減少，輻射冷卻效應明顯，仍須留意清晨低溫。

▲降雨範圍逐漸縮小 。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，在冷空氣影響階段，華南雲雨區也會東移，造成水氣較多，北部、東北部有短暫降雨。由於水氣較多且溫度低，因此在周六晚上到下周一白天期間，中部3000公尺以上、北部2000公尺以上高山有降雪機會。

在溫度預測方面，周六冷空氣開始影響，北台灣整天20度以下且越晚越冷，其他地區高溫約21到23度，入夜後北台灣15度、中南部17到18度、花東18到19度。周日清晨北部14度、中部15到16度、南部16度、東部17度，周日白天高溫北部14到15度、中南部19到20度、東部19度。周日入夜北部13度、中南部15度、東部16度。

下周一清晨北部12度、中部13度、南部及花東14度，白天溫度依然低，北部整天13度、中部16度、南部及花東18度，比周日更冷。周一入夜全台持續冷，北部12度、中南部13到14度、花東15度，周二清晨台南以北12度、花東及高屏14度，周二白天各地回溫，北台灣17度、其他地區19到20度。

▲▼周日夜晚各地氣溫預測。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度變化趨勢。（圖／記者陳家豪攝）