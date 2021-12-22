安倍挺台發言發酵　日媒：陸施壓日本大使館「取消活動」！

▲日本前首相安倍晉三公開稱，「台灣有事等同於日本有事。」（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三12月初公開稱，「台灣有事等同於日本有事，同時等同於日美同盟有事」，相關挺台言論隨即引發各界討論，而陸方則是對此發表強烈抗議。先前曾傳出，中國大陸外交部為此約談駐中大使垂秀夫，如今更被爆，北京當局「施壓」，不讓陸籍人士出席日本駐中大使館的交流活動，該活動最後更被因防疫為由被迫喊卡。

安倍晉三1日在台灣智庫國策研究院文教基金會論壇上以視訊方式發表演說指出，「台灣有事」等同於「日美同盟有事」，若中國大陸攻擊台灣，日本和美國都不能袖手旁觀，北京當局也需要了解這一點。該言論一出，中國大陸外交部部長助理華春瑩當晚隨即約見日本大使垂秀夫抗議。

▲華春瑩約見日本駐中大使抗議安倍發言。（圖／CFP）



對此，垂秀夫則表示，中國應該理解日本國內有各種想法，且安倍晉三已經不再是日本政府官員，因此日本當局沒有立場對於其發言進行說明。

根據《共同社》報導，多名消息人士透露，在安倍的發言之後，北京當局開始施壓，不允許中國籍人士出席由日本駐中國大使館舉辦的交流活動。該活動最後更因為防疫理由，被要求取消，然而事實上，同時期他國的駐中大使館卻被允許舉辦活動。

日方人員認為，這是因為中國不滿安倍發言，所以特地「找麻煩」，而這樣的行為同樣也加深了彼此的不信任感。不僅如此，2022年是日本與中國建交50週年，這樣的插曲恐將會對未來的交流活動造成影響。