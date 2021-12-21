大阪縱火男家藏「大量殺人」手寫字條！　疑積鬱成疾拉人陪葬

▲警方在嫌犯家中搜出「大量殺人」等紙條。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本大阪一間精神科診所17日上午遭一名61歲男子谷本盛雄蓄意縱火，火勢瞬間蔓延至整棟住商混合大樓「堂島北大樓」，一共造成包含診所院長在內的25人死亡。據悉，嫌犯早在縱火前30分鐘，就曾在自己家中小型試火。不僅如此，警方還在嫌犯家中搜出寫著「大量殺人」等的紙條以及京阿尼縱火事件的剪報，疑似為模仿犯。

根據《每日新聞》報導，早在堂島北大樓傳出火警的前30分鐘，谷本盛雄所居住的3層樓民宅就曾傳出小型火災，所幸火勢隨即被撲滅。然而誰也沒想到，這竟是嫌犯在犯案前的「試火」作業。警方事發後深入搜查谷本家，並在2樓發現一片被燃燒的痕跡，一旁更有手寫著「大量殺人」的紙條。

▲▼大阪診所縱火案至今已造成25人死亡，而嫌犯本人則是重傷仍在治療中。（圖／路透）



除此之外，地上還散落著一張寫著「消防栓應該怎麼辦？」的紙條，不過由於大部分都已經被燒毀，因此無法辨識詳細內容。另外，警方還在紙條附近找到一張2019年7月京阿尼縱火事件的新聞剪報，不排除谷本盛雄就是京阿尼的模仿犯。警方懷疑，谷本盛雄打從一開始就抱持著強烈的殺意，才會不斷尋找能夠一次害死多人的殺人手法。

警方表示，谷本盛雄17日上午騎著腳踏車從自家到該棟大樓後，便直接前往4樓的精神科診所，隨後則是直接在靠近入口處，踢破裝有汽油的紙袋，汽油瞬間被一旁的暖爐引燃，火勢一發不可收拾。

谷本盛雄早在11月下旬就已經在自家附近的加油站購入10公升汽油，而汽油正是京阿尼事件的嫌犯所使用的主要縱火工具。嫌犯事後被送往醫院急救時，醫護人員也在他身上搜出2罐隨身型催淚瓦斯，疑似是為了防止有人阻止他縱火。

嫌犯本來就是該間精神科的病患，多年前更曾經因為持刀猛砍兒子頭部，被依殺人未遂罪判刑，出獄後疑似積鬱成疾，才會想要拖人陪葬。

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