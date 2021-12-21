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BMW塞機車停等區！騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

要遵守交通規則啊！台北一名男騎士21日行經南京西路與中山北路路口時，發現一輛BMW緩緩開進機車停等區，立刻上前敲窗警告。沒想到車窗搖下來，竟是台北市議員王世堅，讓騎士笑說「世堅啊，不可以壞壞！」

該段行車影片顯示，男騎士21日下午5時6分行經南京西路與中山北路路口時，發現黑色的BMW開進機車停等區後，幾乎佔據半個停等區，且左前方就是中山分局，因此他立刻騎到BMW旁敲窗提醒，「這邊機車停等區耶」。

豈料，車窗搖下來後，竟是王世堅握著手機，一臉尷尬地左顧右盼後，才對騎士含糊地說了幾個字，接著默默地把車窗搖上。男騎士也立刻鑽到車輛前方，回頭拍了一下車牌。

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▲▼BMW塞機車停等區！台北騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼原PO發現一輛BMW慢慢停進機車停等區，立刻上前敲窗提醒。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼BMW塞機車停等區！台北騎士敲窗驚見「市議員」王世堅尷尬畫面曝光。（圖／翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

網友看完紛紛留言，「阿堅！是阿堅」、「我想說怎麼那麼像王世堅…結果居然是本人」、「很有種！敲黑米漿窗」、「堅哥明天要去換車牌了」、「我以為世堅都有司機」、「窗戶降下來有沒有抖一下 XD」、「世堅在看手機，以為是警察來敲窗，心虛了一下」。

原PO表示，窗戶降下來時，他直接傻眼，且對方講話尷尬的支支吾吾，「我也聽不懂」，不過本來以為市議員會有司機，「難怪技術那麼差」，「我們市井小民頂多檢舉他就好了啦」。

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