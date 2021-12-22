御節箱盒每份近2萬元！乾杯首度開賣年菜　6款黑毛屋鍋物5分可開動

▲乾杯集團首度開賣年菜，由旗下和牛燒肉懷石品牌「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」親送到府。（圖／乾杯集團提供）

記者黃士原／台北報導

為搶攻新年商機，乾杯集團首度開賣年菜，由旗下和牛燒肉懷石品牌「和牛47」推出集結35道日本年菜的「新年御節箱盒」親送到府，而6款道地日本風味的「黑毛屋鍋物禮盒」，5分鐘即可開動圍爐，讓團圓聚餐飄出濃濃日本味。

受到疫情影響，國人出國限制多，農曆新年多留在台灣聚餐過節，年菜外賣市場經疫情洗禮後更加成熟，乾杯集團首度推出常溫年菜外賣服務，與冷凍火鍋圍爐禮盒雙打拼業績。和牛47「新年御節箱盒」將充滿吉祥寓意的35道御節料理盛裝在重箱中，售價17,888元，限量50份，於即日起至1月20日開放官網線上預購，除夕(1/31)當日由專人專車親送到府（限雙北地區），到店自取享有折扣888元的優惠價。

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▲「黑毛屋日本A5和牛涮涮鍋雙人禮盒」純粹清澈的柴魚高湯，搭配兩款日本A5和牛，佐上自家特製的橙醋醬、兩種芝麻醬與七味醬。（圖／乾杯集團提供）

「新年御節箱盒」上層集結了日本新年必吃的10道經典年菜，象徵「勤奮工作」的蜜漬黑豆、「學業有成」的江戶前厚蛋燒、「感情融洽」的蛤蠣真丈、「子孫繁榮」的烏魚子與松前寶石漬、「歡喜平安」的菲力昆布卷、「長壽」的草蝦、「發財如意」的栗子金團、「家業穩固」的蜜漬核桃與「好兆頭」之意的手工雕花魚板；底層有整隻澳洲龍蝦，一整盒法國百年Caviar House de Prunier魚子醬、嚴選南非鮑魚、蒲燒鰻魚、甘煮香魚、白鯧西京燒、銀鱈西京燒、櫻煮章魚、鱈場蟹土佐醋漬、干貝黃金煮、鮭魚卵、海膽蛋黃漬，共12道大海孕育的豪華美味，再搭配油封鴨胸、手工手毬麩、柚香里芋白煮。

▲「乾杯超市」自有生鮮平台推出限量100份的「黑毛屋相撲鍋雙人禮盒」，是日本培養相撲力士的人氣營養鍋物。（圖／乾杯集團提供）

新年圍爐許多民眾選擇吃鍋，乾杯集團也推出6款道地日本風味的「黑毛屋鍋物禮盒」，包含有經典的「日本A5和牛涮涮鍋」、「西班牙Bellota伊比利豬涮涮鍋」、「日本A5和牛壽喜燒」與具鄉土特色的「水炊鍋」、「摩滋鍋」5款禮盒，售價1,799~2,799元/雙人。從湯頭、肉品、配料、沾醬，火鍋的全套內容都準備好，購買後只要解凍，放入鍋中加熱，沸騰5分鐘即可食用，十分方便。另外，「乾杯超市」自有生鮮平台推出限量100份的「黑毛屋相撲鍋雙人禮盒」售價1,789元，是日本培養相撲力士的人氣營養鍋物，高湯使用雞骨經長時間熬煮而成，溫潤醇厚，搭配黑羽土雞及伊比利豬，料理長特製豬肉丸、鱈魚豆腐，佐上醋醬油享用，最後還可享用美味的強棒麵。

▲中保餐飲年菜_肉到家鴛鴦辣虎油火鍋名店組。（圖／中保餐飲提供）

另外，中保無限+與復興空廚年年推出之年菜皆料好味美，自創品牌「肉到家」首度加入冷凍年菜行列－「鴛鴦辣虎油火鍋名店組」超值年菜8件式，包含：自然發酵酸白菜湯頭、自然發酵泡椒麻辣湯頭、台灣豬五花肉片、台灣豬梅花肉片、嚴選特級火鍋料、肉大人招牌麻辣豬腳、棧直火廚房悶燒戰斧豬排、最吸睛甜品華人冰王蜷尾家的驚喜冰品，4-6人份原價2888元，於2022年1月10日前訂購即可享有2455元早鳥優惠價。

▲阿一鮑魚推富貴團圓年菜，吃得到四大珍饈。（圖／東森購物提供）

又到了歲末年終，電商業者提前開搶年菜商機，阿一鮑魚自從2017年開始推出冷凍年菜組，在東森購物網連續四年都是秒殺爆品，今年將推出「四大珍饈富貴團圓年菜」，東森購物網12/13開賣，阿一鮑魚執行長王世均表示，疫情雖然改變了生活，同時造成許多食材缺貨、物價飆漲，但阿一鮑魚秉持初心，堅持不漲價。東森購物回饋大方送，買3件就送市價1478元雙饗豬排或經典雙腸組，活動到明年1月16日止。

「阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓年菜」以鮑魚、魚翅、海參、花膠四大珍饈做為主題，包括鮑參花膠港式盆菜、國宴魚翅西魯肉、鯧盛有魚靚湯炊粉、太極雙味鰻魚米糕、鮑魚瑤柱烏骨雞湯及蘇杭寶塔一刀肉，共有六道佳餚，其中，「鮑參花膠港式盆菜」就有鮑魚、烏參、花膠三種珍貴食材，作為年菜主角毫不遜色。