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什麼工作能做10年以上？　鄉民秒答「這職業」：願意做一輩子

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲許多上班族打算趁領完年終後轉換新跑道。（示意圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

年關將近，不少上班族已經開始另謀後路，規劃領完年終就準備轉職、跳槽。一名網友好奇，究竟有什麼工作讓人願意做十年以上？貼文一出，網友們全部一面倒大推「這職業」，直呼「我願意做一輩子」。

一名網友在PTT八卦板以「什麼工作你們願意做十年以上？」為題發問，他表示，家人的工作都做超久，「爸爸媽媽車床做了50年，哥哥日式科技業10幾年了，姊姊也是十幾年了，新竹科技業」，於是他好奇詢問鄉民，「你們什麼樣的工作會願意做這麼久？很好奇耶！」

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▲▼工作,轉職,上班族,房東。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在PTT八卦板發問。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引來熱議，許多網友秒答，「房東」、「超商收銀員」、「我都2~3年換一個不相干的工作，膩了再回家收房租」、「房東我願意做一輩子」，也有人分享自身經驗，「教圍棋，從高三下學期申請入學上了教到現在剛好20年」、「我也是有十年了，十年後職業倦怠出現了」。

不過也有不少網友點破一般人不願意換工作的關鍵，「不然咧？轉行做別的，從新人開始嗎？」「做老鳥總比去新環境被欺負好」、「台灣人奴性重，不太敢換跑道」、「等你要繳房貸養小孩求安穩就做得下去了，有時候不敢換是要養很多人怕有風險」。

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