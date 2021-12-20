大家都信裸照是Yumi？鄉民揪「1反應」露餡：李靚蕾手上還有很多牌

▲王力宏爆出婚內出軌Yumi。（圖／翻攝自Yumi IG、王力宏臉書）



記者黃可昀／綜合報導

王力宏事件越演越烈，昨晚（19）By2妹妹Yumi否認介入婚姻，說自己是「王力宏婚前的正式女友」，結婚後兩人就互刪帳號沒交集，結果李靚蕾馬上拋出震撼證據，打臉Yumi在2015年仍持續和王力宏聯絡，而且頭貼還是「黑白裸照」，外界看了一片譁然，不過這張裸照並沒有露臉，許多人就懷疑「為什麼大家都相信裸照是By2 Yumi本人？」

網友在PTT表示，目前雙方各說各話，雖然風向幾乎全倒向李靚蕾、譴責王力宏是渣男，不過「之前演藝圈有發生強尼戴普被家暴事件與韓國金宣虎事件」，加上現在修圖技術很發達，要造假時間跟大頭貼並非難事，「一張露奶照署名Yumi加上傳的訊息也不能證明是本人吧？」為何照片曝光後，不少人就直接相信裸照是Yumi本人？

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▲李靚蕾拋出當年兩人對話。（圖／翻攝微博）



網友坦言，裸照剛曝光確實有存疑，不過Yumi沒有任何否認或澄清，就等於是默認了，「因為Yumi不敢否認不是她阿」、「如果不是她早就回了吧」、「Yumi不回應就是默認囉」、「就像condo那個簡訊宏宏也沒有否認」。

網友也猜測，李靚蕾手上還有更多證據，沒有一次爆出來而已，這次的裸照曝光只是小反擊，「蕾神敢丟就敢證明啦，不然會搞的很難看」、「沒有笨到去偽造吧，一有偽造輿論會轉向」、「Whatsapp帳號資訊裡面有手機號碼，蕾神這麼聰明一定也有保留」、「因為蕾還在釣，她手上應該還有很多牌。」