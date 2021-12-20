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法院宣告刑106年10月！台大醫學院準研究生拍81少女裸照被重判

▲台大準研究生擁121少女裸照5萬元交保，離去時開心露齒笑。（圖／記者季相儒攝）

▲檢方偵辦時，林男以5萬元交保，離去時開心露齒笑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

靠推甄考上台大醫學院研究所的林和駿，2017年入學前夕遭檢警單位查出，他在網路上以威脅、誘騙方式，讓81名未成年少女拍裸照，還約少女到飯店開房間，讓他摸下體。一審將他判刑3年與4月（得易科罰金），案經上訴，二審高等法院審理後，撤銷原判，改宣告他總計共106年10月的刑期，另外宣告34個月刑期得易科罰金。可上訴。

高院這次認定林男所犯之罪，為2018年7月修正前的《兒童及少年性剝削防制條例》「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」，以及同法的「以他法供人觀覽兒童及少年為猥褻行為之電子訊號罪」，另外還犯下刑法的「對少女為猥褻行為罪」。而雖然高院總計宣告110年以上的有期徒刑，但我國刑法修正後，有期徒刑上限為30年。此外，高院也在判決書中交代，為免定出無意義的應執行刑，待林男各個犯罪行為定讞後，再由執行檢察官向法院聲請定應執行刑。

現年26歲的林男，以甄試入學之方式，錄取國立臺灣大學106學年度醫療器材與醫學影像研究所碩士班，原本有大好前程；但本案於2017年8月間爆發後，台大已經主動取消他的學籍。而他犯下本案後，也成了月薪2萬2千元的五金技工，人生一夕翻轉。

判決指出，林男從2014年5月到2017年7月間，透過臉書（FACEBOOK）、即時通（BeeTalk ）及LINE等APP通訊軟體，使用「Nacky 」、「林彥旻」或「lin10245010」等暱稱，掛上帥哥假照或假裝成少女的身分，向被害少女佯稱要「互相欣賞身體」，誘騙少女自拍裸露影片或照片。只要被害人給出一張照片，林男就已威脅公開裸照的方式，逼迫對方給出更多照片。檢警查獲時發現，受害人年齡最小的才8歲，相關檔案多達120G，被林男依姓名、學校等方式分類收藏；林男還在網路上向多名網友分享這些照片。

檢警清查後，發現被害人高達82人，其中還有1人被以外拍為名，誘騙到飯店開房間，除了拍下裸露照片外，還被林男撫摸胸部及下體得逞。林男被捕後全數坦承，不過法院清查發現，其中有部分照片可能不是林男拍攝，因此被害人最後認定共81人。一審法院將他拍攝裸照部分判刑3年，猥褻少女部分判刑4月、得易科罰金。

全案上訴二審後，高院全數加重改判。其中有19人不願追究、另外林男也跟5人達成和解，這部分刑期略減，總計高院認定林男犯下拍攝裸照共82罪，其中59罪分別宣告刑期1年4月，另外23罪宣告1年2月，此外還犯下另一個誘騙拍裸照罪，這部分也判刑1年4月，此三部分總計宣告高達106年10月的刑期，均不得易科罰金。另外他分享照片的部分，共有8罪，這部分共宣告30個月的刑期，得易科罰金。此外，他猥褻少女的部分一審判刑4月、得易科罰金，這部分二審駁回。

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