李易六月「棄養貓小三風波」　網友狂問結果挨告！不起訴理由曝

▲六月不滿被質疑棄養愛貓小三(右)，控告網友涉嫌誹謗。（資料照／翻攝自臉書／蔡君茹＊六月）

記者劉昌松／台北報導

藝人夫妻李易和六月，去年被傳出棄養名為「小三」的貓咪，夫妻倆事後多次澄清，只是暫時將小三送到貓旅館，後來因溝通問題，導致小三被送到中途之家，邱姓網友則質疑夫妻倆人，「付出行動去看小三並且親自表達善意要帶回了嗎？」六月不滿遭暗示棄養小三，控告邱涉嫌誹謗，台北地檢署21日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

六月(本名蔡君茹)2020年4月間，因為兒子對貓毛過敏嚴重，暫時將家裡3隻貓Seven、11、小三寄養到貓旅館，準備在住家和工作室都整頓好後接回，結果後續遇到貓旅館轉手換老闆，11月間傳出小三遭六月棄養的消息，大批愛貓人士灌爆六月的臉書。

▲李易曾在臉書說明小三疑遭棄養事件是誤會。（資料照／翻攝自臉書／李易LEE YI）

六月和丈夫李易接連幾天上網解釋經過，強調從沒簽過棄養文件，不知道為什麼小三被送到中途之家，「討不回來」，李易更發文表示，「一定要接她(小三)回家」。貓旅館的前老闆也幫忙po文澄清，當時他主動向飼主提議接養小三一段時間，後來因旅館頂讓過程倉促，和員工溝通誤會，飼主完全不知小三被送養。

不過邱姓愛貓人士仍到李易的臉書留言，質疑李易和六月「曾經跟安置的中途親自溝通過要把小三帶回去嗎？」、「就我目前的了解，中途並沒有收到你們的來電或是訊息，請問，在這樣的狀況下，為什麼會有『中途不還你貓』這樣的言論出現？」、「我想知道李先生跟六月小姐，你們付出行動去看小三並且親自表達善意要帶回了嗎？」

▲六月po出與貓旅館人員對話自清。（資料照／翻攝自六月臉書）

六月不滿多次澄清後仍被影射棄養小三，控告邱涉嫌加重誹謗。檢察官認為，邱的發文幾乎都是問句，希望李易和六月澄清回答，而寵物是否遭到棄養，屬於與公益有關的可受公評事項，無證據顯示邱有妨害名譽的主觀犯意，因此處分不起訴。

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